Ansia e stress, un bolognese su due ne soffre. Ecco i dati choc e come accedere al bonus psicologo

Bologna, 22 febbraio 2024 – Bolognesi stressati e ansiosi, ma pochi si fanno aiutare. Per molti affrontare la vita col sorriso è tutt’altro che scontato: stress, ansia e altre emozioni negative rappresentano la battaglia quotidiana di tanti che abitano sotto le Due Torri, anche se spesso rinunciano a farsi aiutare per via dei costi.

La ricerca di Unisalute e Nomisma

A rivelarlo è la nuova ricerca dell’Osservatorio sanità di UniSalute, che insieme a Nomisma ha interrogato i bolognesi sui temi legati alla salute psicologica. Guardando all’anno appena trascorso, a Bologna il 45% degli intervistati dichiara di aver faticato a mantenere il buon umore: oltre uno su tre (36%) dice di aver avuto molti alti e bassi, e un altro 9% di essere stato prevalentemente giù di morale. Meno di uno su tre afferma di essere stato di buon umore la maggior parte del tempo (31%) o addirittura di umore eccellente (appena l’1%).

Più nel dettaglio, lo stress sembra essere lo stato d’animo negativo più diffuso, con il 31% che dice di sentirsi stressato "spesso” (26%), o addirittura “regolarmente, quasi ogni giorno” (5%). Altri sintomi comuni sono la sensazione di essere nervosi e tesi - percepita dal 24% dei bolognesi - e uno stato di ansia eccessiva, che colpisce spesso o regolarmente il 19% del campione.

Emozioni negative: le cause

Dal sondaggio emerge anche quali sono le cause di queste emozioni negative: lo stato di salute personale e dei propri cari risulta essere il principale motivo di preoccupazione (24%), seguito dall’organizzazione familiare (22%), dalla difficoltà a trovare un equilibrio tra vita privata e lavoro (17%) e dalle incertezze legate alla propria situazione lavorativa (17%).

Le soluzioni più frequenti

Per gestire i momenti difficili dal punto di vista emotivo e psicologico, le soluzioni “fai-da-te” - come i rimedi naturali o lo sport - sono le più utilizzate (26%). Alcuni bolognesi chiedono aiuto al medico di base (13%) o al farmacista (12%), mentre meno di uno su sei (15%) ha optato per il supporto di uno psicologo o psicoterapeuta, nonostante il 67% affermi che si rivolgerebbe a queste figure in caso di necessità, anche attraverso sedute da remoto e videoconsulti (20% preferirebbe questa modalità).

UniSalute ha indagato allora le ragioni dietro a questo limitato ricorso a degli specialisti: molti intervistati pensano sia meglio aspettare che il momento difficile passi da solo (40%), oppure che il proprio caso non sia abbastanza serio (27%). Pesano però anche considerazioni economiche: il 35% di chi non è ricorso a uno psicologo o psicoterapeuta, pur avendo avuto delle difficoltà, dice di non averlo fatto per i costi troppo onerosi.

I bolognesi sembrano comunque consapevoli dell’importanza della salute psicologica: indicano lo stress come il fattore che più di ogni altro ha il maggiore impatto sul loro attuale stato psico-fisico (43%), e quasi due su tre (64%) ritengono che uno stato emotivo e mentale equilibrato sia fondamentale per una buona salute.

Bonus psicologo: come funziona

Il sostegno economico per le sessioni di psicoterapia, noto come bonus psicologo, è stato istituito nel 2022 per aiutare i cittadini a far fronte alle conseguenze psicologiche della pandemia di Covid-19 e della crisi economica correlata, come depressione, ansia, stress e vulnerabilità psicologica. Questo contributo è destinato a coprire le spese per sessioni di psicoterapia condotte da specialisti privati iscritti all'albo degli psicologi.

Bonus psicologo come richiederlo e quando

Il bonus psicologo 2024 (in riferimento all'anno 2023) potrà essere richiesto a partire dal 18 marzo e fino al 31 maggio 2024, come comunicato dall'Inps. Per accedere al contributo, le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente online, tramite il servizio Contributo sessioni psicoterapia disponibile sul portale Inps. Gli utenti possono accedere al servizio attraverso il sito www.inps.it, utilizzando Spid di livello 2 o superiore, carta di identità Elettronica 3.0 o carta nazionale dei servizi, oppure chiamando il numero verde 803.164 (da rete fissa) o al numero 06 164.164 (da cellulare, con costi variabili a seconda dell'operatore).

Chi ne ha diritto

Dopo la chiusura del termine entro cui inviare le domande, il 31 maggio, l'Inps elaborerà le graduatorie regionali e provinciali basate sul valore Isee, dando priorità ai richiedenti con Isee più basso e, a parità di Isee, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. L'esito della selezione verrà comunicato attraverso il sito Inps. Le graduatorie, spiega ancora l’istituto di previdenza, saranno valide fino a esaurimento delle risorse stanziate per l’anno di riferimento.

Verificato l’avvenuto trasferimento delle risorse da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige, l'Inps provvede alla remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate dai professionisti e per le quali sia stata emessa regolare fattura entro il mese successivo a quello di caricamento nell’apposita procedura, tramite accredito diretto sul conto corrente comunicato dagli stessi professionisti.

Quanto si può chiedere per il bonus psicologo 2024

Il decreto Milleproroghe ha previsto un incremento di 5 milioni di euro per il 2024, portando il budget totale a 13 milioni di euro. Il beneficio è riconosciuto una volta all'anno ai residenti in Italia con un Isee fino a 50.000 euro, che si siano rivolti a uno psicologo. Il contributo massimo erogabile è di 1.500 euro per persona e varia in base al valore Isee del richiedente, con l'obiettivo di supportare soprattutto chi ha un reddito più basso. Per un valore Isee fino a 15mila euro, il contributo copre fino a 50 euro a seduta, fino a un massimo di 1.500 euro per beneficiario. Per un valore Isee tra 15-30mila euro, il contributo è di massimo 1.000 euro per beneficiario. Per un valore Isee tra 30-50mila euro, il contributo è di massimo 500 euro per beneficiario.