Il bonus psicologico va . Boom tra i minorenni

Disagio psicologico, stress, ansia, depressione. Sono 36 le persone, delle quali 33 con meno di 18 anni, che beneficiano del Bonus psicologico del Distretto socio-sanitario, stanziato per contrastare stati emotivi che rappresentano una difficoltà. Le pratiche per l’erogazione si sono concluse. L’importo massimo è di 1.200 euro, per coprire le sessioni da uno specialista abilitato che, in base allo specifico bisogno di ciascuno, possono essere inquadrate o come un intervento di primo livello con quattro colloqui da un’ora o come intervento breve di primo livello ‘di abilitazione-riabilitazione e sostegno’ fino a un massimo di 16 colloqui di un’ora. "Le famiglie dei minori – segnala il Comune – possono richiedere il contributo rivolgendosi ai centri per le famiglie del distretto o agli sportelli psicologici scolastici". Poi l’ufficio provvederà all’istruttoria per la verifica della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del bonus. "Quello del benessere psicologico è un tema fondamentale intorno al quale, negli ultimi tempi, grazie a una nuova sensibilità e consapevolezza diffusa, molti tabù e stereotipi hanno cominciato ad ‘andare in pensione’ commenta Kristian Gianfreda, assessore alle Politiche per la Salute e presidente del Distretto socio sanitario –. Proprio alla luce della centralità della salute mentale, l’anno scorso come distretto abbiamo deciso di finanziare la misura del Bonus psicologico, un unicum in Italia, che si integra e addiziona a quello previsto dal Governo. Un servizio che ci ha permesso di estendere la platea di beneficiari".