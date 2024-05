Vestiti, borse e dischi. Vintage e riuso, quanta bellezza

Si chiama “Libri e Vintage – Non solo libri... la bellezza del vintage e del riuso” l’iniziativa di raccolta fondi del Soroptimist Club di Rimini, che si avvale del Patrocinio del Comune, in programma sabato nel chiostro della Biblioteca Civica “Gambalunga” di Rimini. Dalle 10 alle 19 sarà possibile ammirare abbigliamento, accessori e borse, libri e dischi in vinile, oggettistica e complementi d’arredo, accessori per animali, piante e fiori. Il ricavato finanzierà in particolare la sistemazione di uno “Spazio Giallo” presso la Casa Circondariale una zona d’incontro tra minori e padri detenuti.