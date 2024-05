Via Bovio e via Curiel: blindata la Ztl

L’amministrazione blinda il centro commerciale e potenzia la Ztl in via Bovio e via Curiel, con divieto di ingresso ai mezzi dei corrieri per il rifornimento delle attività e realizzando apposite soste di carico e scarico nelle strade limitrofe, dalle 8 alle 12, con nuovi stalli blu; nuova pista ciclabile in via Fiume, in piena zona mare, per liberare spazi in via Matteotti. "È il nuovo piano del traffico sul centro commerciale naturale di Cattolica pensato per tutelare e valorizzare la zona turistica – spiegano il vicesindaco e assessore alle Attività economiche Alessandro Belluzzi e l’assessora alla Polizia municipale Claudia Gabellini – Un progetto che verrà completato entro la metà di giugno e che ha l’obiettivo di eliminare, in modo radicale, il passaggio dei mezzi nelle vie Bovio e Curiel, rendendo a tutti gli effetti delle vere Ztl queste due strade. Sono già delle Ztl ma, purtroppo, nel corso degli ultimi anni non è stato così e questo ha comportato la rovina e il deperimento della strada e della pavimentazion". E spiegano: "Abbiamo messo in campo un piano di riqualificazione delle aree del centro che d’ora in avanti non può più tollerare il traffico veicolare. La pavimentazione, formata da porfido e lastre di marmo, non è idonea al passaggio continuo dei mezzi. Stiamo già sistemando i sanpietrini e la parte centrale di via Bovio. Non avrebbe senso fare questo investimento e poi continuare a permettere il passaggio dei veicoli". A questo importante intervento si affianca, dunque, anche la revisione del passaggio della pista ciclabile che verrà spostata in via Fiume, permettendo di creare stalli a spina di pesce per motorini in via Matteotti e la realizzazione di stalli blu in via Corridoni. E dunque in via Bovio, via Curiel e piazza Nettuno potranno accedere solo velocipedi dalle 7 alle 19 velocità max 10 kmh, veicoli a braccia, veicoli ad uso e servizio di persone invalide, veicoli di residenti e domiciliati con box o garage (per tali veicoli è consentita solo fermata e non sosta), veicoli delle forze dell’ordine, ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco, veicoli medici, altre categorie in casi eccezionali.

Luca Pizzagalli