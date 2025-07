Morte e sangue sulla via Emilia. Schianto frontale con un’auto: muore scooterista, grave la moglie

Lui e la moglie sono stati sbalzati della sella dello scooter e sono volati, come proiettili, contro il parabrezza dell’auto. Poi entrambi sono ricaduti sull’asfalto. È morto in questo modo un riminese di 54 anni, coinvolto nel drammatico incidente avvenuto ieri verso le 12.30 al chilometro 2+400 della via Emilia, all’altezza dello svincolo per la Fiera, in direzione di Santarcangelo. Lo schianto ha coinvolto uno scooter con due persone a bordo e una Opel Corsa, e ha avuto conseguenze gravissime: il 54enne ha perso la vita, mentre la moglie è stata ricoverata in pronto soccorso con il codice di massima gravità, insieme all’automobilista.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli inquirenti, lo scontro è stato violentissimo e purtroppo non ha lasciato scampo al 54enne. I due scooteristi, dopo l’impatto con l’auto, sono stati letteralmente sbalzati in aria, infrangendo il parabrezza della Opel prima di rovinare sull’asfalto. Per l’uomo alla guida del mezzo a due ruote non c’è stato nulla da fare: è deceduto immediatamente a causa dei traumi riportati.

Ferita in modo serio anche la passeggera dello scooter, la moglie, trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è ricoverata in condizioni critiche. Anche il conducente della Opel, un 46enne riminese, è rimasto ferito ed è stato trasferito in ambulanza al Bufalini per essere sottoposto ad accertamenti e ricevere le cure.

La gravità dell’incidente ha fatto scattare immediatamente i soccorsi: sul posto sono arrivate tre ambulanze, l’elisoccorso e l’automedicalizzata. La via Emilia è stata immediatamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e l’atterraggio dell’elicottero. A occuparsi degli accertamenti sulla dinamica dell’incidente sono gli agenti della polizia stradale di Rimini, con il supporto della polizia locale. Presenti anche i vigili del fuoco, che hanno collaborato alla messa in sicurezza dell’area e alla rimozione dei mezzi coinvolti.

Le condizioni dei veicoli, in particolare lo stato della Opel Corsa, fanno supporre che si sia trattato di uno scontro frontale. Da una prima ipotesi – ancora da confermare ufficialmente – sembra che l’auto possa aver invaso la corsia opposta di marcia, impattando contro lo scooter che procedeva regolarmente lungo la carreggiata. In quel tratto, la via Emilia è suddivisa in quattro corsie, due per ciascun senso di marcia, e spesso teatro di manovre pericolose o di sorpassi azzardati. Gli accertamenti proseguono per determinare eventuali responsabilità e chiarire ogni dettaglio di quanto accaduto.