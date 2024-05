La storia di Anna Atkins al festival dell’infanzia. Laboratorio per bimbi

Continua "Filo per Filo | Segno per Segno", festival delle arti dell’infanzia e dell’adolescenza creato da Alcantara Teatro con il desiderio di offrire uno sguardo bambino sul mondo e sul futuro ricco di curiosità, meraviglia, creatività. Per la sezione "Giardini segreti" domani alle 15.30 la Casa Ludica di Rimini (via Bramante, 10) accoglie invece il laboratorio di fotografia “Più blu del blu” condotto da Chiara Medici. In questo laboratorio si potrà conoscere, attraverso un bellissimo albo illustrato, la storia di Anna Atkins, una botanica e artista molto speciale legata alla nascita della fotografia.