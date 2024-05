Space, ripartono i lavori: "Boom di prenotazioni"

Ripartono i lavori in collina per realizzare lo Space Riccione. La sospensione imposta dagli uffici tecnici comunali per "le verifiche burocratiche", scrivono dal locale, è terminata ed è arrivato il via libera per il proseguo del cantiere. Visti i tempi ridotti della sospensione, allo Space sono certi di confermare il programma estivo inclusa la serata inaugurale con Carl Cox. "Mentre il cantiere avanza – spiegano dallo Space – già si fanno le prime verifiche sull’attività di promozione che la società sta effettuando in giro per il mondo, in vista dell’inaugurazione del 2 giugno. I numeri stanno confermando le aspettative, attraversando l’Europa per arrivare fino agli Usa. Ad oggi il 25% dei biglietti per assistere all’opening fiesta del 2 giugno con Carl Cox e alla serata del 6 luglio con Martin Garrix è stato acquistato da appassionati che arriveranno da tutto il mondo". La maggior parte del pubblico straniero arriverà da Spagna, Inghilterra e Francia. Per la notte con Garrix hanno prenotato anche tanti olandesi e belgi. Sarà un pubblico straniero variegato con presenze da Svizzera, Irlanda, Portogallo Bulgaria, Austria, Malta, Croazia, Albania e, guardando oltre oceano, dagli Usa.

Il progetto Space non intende solamente ricreare a Riccione le atmosfere che hanno reso famoso nel mondo il locale quando era a Ibiza, ma intende anche sviluppare il concetto di intrattenimento legandolo a una fruibilità per larga parte della giornata. Puntando sulla tecnologia e sostenibilità, lo Space presenterà un dancefloor inserito e integrato nel verde, dove prenderanno vita iniziative legate all’arte, la musica, la moda, la cultura territoriale e la formazione. "È inutile girarci intorno – dice Fabrizio De Meis, general manager del locale –, il nostro obiettivo è chiaro: essere entro due anni tra i primi 10 club al mondo. Abbiamo messo in campo strategie di marketing innovative frutto dell’AI technology mai utilizzate prima, che ci hanno permesso da subito di portare ragazzi da tutto il mondo, senza tralasciare il target luxury, dal quale riceviamo quotidianamente feedback molto positivi. Questo è un risultato straordinario e ci fa capire quanto siamo sulla strada giusta. La lineup straordinaria, per altro non ancora annunciata completamente, ha enormemente accresciuto l’attesa intorno a questo progetto, ma sarà solo uno degli aspetti distintivi: oltre alla comunicazione puntiamo al cambiamento di prospettiva rispetto agli show per quanto riguarda orari e fruizione, alla tecnologia più innovativa, alle iniziative legate alla sostenibilità. Siamo determinati a segnare nel tempo ‘un prima’ e ‘un dopo’ la nascita di Space Riccione".

Andrea Oliva