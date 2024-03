Asilo colabrodo: bambini a casa dopo la pioggia

San Pietro in Casale (Bologna), 2 marzo 2024 – Le prime piogge di mercoledì si sono fatte sentire a San Pietro in Casale dove una scuola si è allagata tra lo stupore, la preoccupazione e la rabbia dei genitori. Siamo nella scuola d’infanzia Italo Calvino, un plesso che veniva considerato nuovo e senza problemi di usura. Ma torniamo ai fatti. Mercoledì mattina una parte della scuola dell’infanzia, dove ha sede anche il nido, è stata evacuata per allagamenti e infiltrazioni di acqua dal tetto. Sul posto sono arrivati anche i pompieri a causa dell’acqua che pioveva in vari ambienti: nel dormitorio, nei corridoi, nelle aule.

I genitori si dicono arrabbiati: "Non è la prima volta che succede. Già si era allagato il controsoffitto l’anno scorso e per fortuna non era crollato. Cosa aspettano a sistemare la situazione? Nessuno ci ha dato, dal Comune, notizie ufficiali neanche su quando e come avremmo potuto riportare i bambini a scuola". L’agibilità della struttura è stata certificata nella giornata di giovedì. Molti bambini sono tornati a scuola solo ieri. Forte anche la reazione della politica di opposizione. Mattia Polazzi, consigliere comunale e metropolitano della Lega, insieme ai colleghi Diego e Sara Mazzanti di Fratelli d’Italia e al segretario comunale della Lega Alfredo Cionfoli, hanno espresso profonda preoccupazione per lo stato di degrado e la scarsa manutenzione alle strutture scolastiche nel comune di San Pietro.

"Le recenti condizioni meteo avverse – dichiarano – hanno evidenziato gravi problematiche nelle strutture scolastiche del Comune, con allagamenti alle aule dell’asilo Calvino e della scuola elementare del capoluogo, infiltrazioni e cadute di intonaco alle scuole elementari, e forti infiltrazioni alla scuola dell’infanzia, tanto gravi da richiedere l’intervento dei genitori per la messa in sicurezza dei bambini. Ci chiediamo come sia possibile che tali situazioni si verifichino, e se siano stati effettuati regolari interventi di manutenzione preventiva. È stata informata l’autorità competente per valutare la gravità della situazione, considerando il rischio per la sicurezza dei bambini e del personale scolastico? Le incessanti piogge che caratterizzano il periodo potrebbero ulteriormente aggravare la situazione, mettendo a repentaglio la sicurezza e il benessere degli studenti e del personale scolastico. Chiediamo pertanto un intervento urgente da parte delle autorità competenti per garantire la sicurezza e il regolare funzionamento delle strutture scolastiche comunali di San Pietro, così da evitare rischi per la salute e la sicurezza dei nostri cittadini più giovani".