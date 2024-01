Bologna Città 30, il dibattito non si placa: "L’obiettivo è chiaro, fare cassa con le multe", "Le novità fanno paura"

Bologna, 22 gennaio 2024 – Continuano ad arrivare in redazione coupon, email e i risultati del sondaggio on line del Carlino sul tema della Città 30, oltre a migliaia di commenti e interazioni sui canali social. La grande maggioranza è per il no (il primo round del sondaggio pubblicato venerdì ha visto una prevalenza del 79%) Tutti i lettori possono contattarci e dire la loro.

Una pattuglia di vigili con il telelaser durante i controlli per la Città 30

********

Io abito nella zona ovest della città e lavoro nella zona est, per cui sono anni che attraverso la città negli orari di punta. Hanno cominciato qualche anno fa, prima mettendo le strisce pedonali a ridosso delle rotonde, che a parere mio sono molto pericolose. Poi hanno costruito la ’tangenziale delle biciclette’ poi, hanno cominciato a disegnare le piste ciclabili sui marciapiedi. Alla fine, da due o tre anni a questa parte, hanno ristretto tutte le carreggiate per disegnare la pista ciclabile tra carreggiata e il marciapiede. Da quando sono state effettuate queste modifiche sono aumentati gli incidenti. Poi abbassiamo i limiti di velocità e tiriamo fuori magicamente i telelaser per bacchettare l’automobilista che supera i 30km/h! Lo capisce anche un bambino che questa misura adottata serve solo per fare cassa. Sono veramente disgustata, amareggiata ed arrabbiata.

R. G .

********

Bologna è soffocata dalle macchine. Non sono d’accordo con molte decisioni della giunta e trovo ipocrita andare avanti con il passante mentre si sbandiera la città 30, ma non vedo motivo per criticare ideologicamente quella che è una scelta che funziona. Ho vissuto in diverse città d’Europa dove la città 30 - se non 10, nelle zone residenziali, come a Berlino - è prassi, e la vita è assai migliore. Il cambiamento culturale spaventa e, oltre a qualche comprensibile disagio nel periodo di transizione, tocca comunque constatare che c’è una cultura dell’automobile altamente aggressiva che tracima spesso anche nei commenti.

Commento online sul sito

********

Voto no. Vanno bene 50 km/h tranne che davanti alle scuole.

Coupon non firmato

********

Io abito in provincia di Ferrara e i trenta km orari ancora non se ne parla. Oggi per una strada di campagna di 10 km con poco traffico ho provato a percorrerla ai 30 all’ora e ho impiegato 20 minuti. Nel ritorno ho puntato la macchina ai 50 orari e ho impiegato 12 minuti. Ciò indica che la mia macchina è rimasta in moto 8 minuti in più a 1.500 giri. Penso a chi deve attraversare la città: se prima impiegava un’ora con i 30 impiegherà 40 minuti in più. Quindi penso che i 30 non siano pensati per un minor inquinamento e per meno incidenti, forse lo scopo è per qualcosa d’altro.

Giuliano

********

Ogni novità viene avversata, Cervellati per la pedonalizzazione di Via D’Azeglio fu minacciato, per l TDays i commercianti fecero la guerra, salvo poi chiedere di chiudere anche Strada Maggiore.

Commento online sul sito

********

Basterebbe fare rispettare i 50: i 30 servono solo a fare cassa e non salvano nessuno.

Coupon non firmato

********

A i 30 all’ora si ha tutto il tempo di frenare se qualcuno attraversa sulle strisce pedonali, donne con passeggini e bambini e anziani! Sostengo fortemente Bologna 30 all’ora in quanto nella via San Mamolo per esempio le auto sfrecciano noncuranti dei limiti, corrieri, auto di grossa cilindrata, anche gli autobus e ubriaconi! Ora basta!!!! Mi auguro più rispetto per chi va in bici e a piedi. Se si calcola che per andare sui viali bisogna fare i 30 all’ora da ogni quartiere, non la vedo una cosa complicata, una volta arrivati sui viali si fanno i cinquanta, così come in altre vie bolognesi a più corsie. La strada è di tutti .

Commento online sul sito

********

Potevano aumentare i controlli lasciando il limite ai 50 km/h.

Coupon non firmato

********

Una giunta intelligente avrebbe prima sistemato viabilità, trasporti, cantieri e poi avrebbe introdotto una misura del genere! Noi ci troviamo con i cantieri appena partiti del tram, una viabilità compromessa per la chiusura di Via San Vitale, i cantieri della tangenziale/autostrada, un servizio treni da Portomaggiore fermo con deviazione su bus dalla stazione Roveri e un servizio bus che non funziona a dovere...

Commento online sul sito

********

Ero seriamente intenzionato a trasferirmi da Modena a Bologna per motivi di lavoro e stavo guardando un importante alloggio, ho rinunciato per la ’meravigliosa’ pensata della Città 30. Dalle considerazione che sto ascoltando in giro, di malumore la giunta ne ha creato molto. Mi auguro che il buon senso vinca, ma inizio a dubitarne.

Giordano Soncini

********

No. I 50 km/h sono più che sufficienti.

Coupon non firmato

IL NOSTRO SONDAGGIO / Vota – I primi risultati