Botte e offese, 79enne denuncia il figlio: “Portate via quel delinquente” Dopo oltre un anno di violenza fisica e psicologica, l’anziano si è rivolto ai carabinieri per allontanare il 3enne. Il ragazzo è stato condannato a reclusione per un anno e 5 mesi dopo l’applicazione del braccialetto elettronico