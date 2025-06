Butta giù un semaforo. Traffico in tilt e ritardi in zona Porta Saragozza

L’auto percorre in velocità viale Pepoli. All’altezza di Porta Saragozza, il conducente perde il controllo della macchina che sbanda, centra e abbatte un semaforo e finisce la sua corsa ribaltandosi in mezzo al viale. L’incidente, che non ha provocato feriti, è avvenuto intorno alle 2,40 del mattino e, da quel momento, per tutta la giornata di ieri, tutti i semafori che regolano il traffico a Porta Saragozza sono rimasti spenti.

Anche senza cantieri nei paraggi, quella di ieri è stata una giornata campale per i residenti della zona, costretti a spostarsi in auto. A causa del blackout dei semafori, dovuto all’incidente, la circolazione in particolare nelle prime ore della mattina, con le persone dirette al lavoro, è rimasta praticamente paralizzata. E a poco è servito l’intervento della polizia locale rimasta tutta la giornata, con quattro pattuglie, a regolare il traffico: tutta la zona, compresa via Andrea Costa, via Montefiorino e via Irma Bandiera, è rimasta congestionata con auto in fila e colpi di clacson a ripetizione. Il tutto, mentre i tecnici sono rimasti al lavoro per tutta la giornata sotto al sole cocente nel tentativo di risolvere il problema dell’impianto semaforico.

Un guasto di non semplice risoluzione, visto che nella serata di ieri era prevista la riaccenzione dei semafori, ma solo con il giallo lampeggiante. Probabilmente già da oggi la situazione tornerà alla normalità. Intanto però quella di ieri è stata un’altra giornata da ‘bollino nero’ per il traffico in città, con persone che hanno impiegato un’ora per percorrere un tratto che abitualmente richiede meno della metà del tempo.

n. t.