Cadavere al Meloncello: scoperta choc di una coppia. Non si esclude alcuna pista

Bologna, 15 marzo 2024 – Un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Il volto impossibile da riconoscere, per il tempo trascorso all’aperto, in un luogo impervio, in balia degli animali e degli agenti atmosferici. Erano circa le 16,30 quando una coppia di ragazzi, che stavano facendo una camminata sui Colli, lungo il percorso che segue il torrente Meloncello, si sono imbattuti nel corpo senza vita e hanno dato l’allarme.

L’intervento dei vigili del fuoco ieri sera in zona Meloncello

Subito sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco: il cadavere si trovava in una zona difficile da raggiungere, tanto che i pompieri si sono dovuti fare strada, nel buio, tagliando alberi e rami. Anche la Squadra mobile è intervenuta, per avviare le indagini necessarie a identificare l’uomo e capire le cause della morte. Al momento, lo stato in cui si trova il cadavere non permette di fare alcuna ipotesi. Sarà necessario l’esame autoptico, per escludere che l’uomo possa essere rimasto vittima di un’aggressione fatale. Ma non si escludono neppure il malore o il gesto volontario. L’uomo, da quello che si apprende, era vestito con abiti sportivi, da camminata. La polizia sta anche verificando se possa trattarsi di un quarantasettenne di cui era stata denunciata la scomparsa alcune settimane fa dalla zona Barca, ma al momento anche questa è soltanto una delle ipotesi su cui lavorano gli investigatori, in attesa di un riconoscimento da parte dei famigliari.

Gli interventi per il recupero del corpo, che hanno visto impegnati anche gli operatori del Nucleo speleoalpinofluviale dei vigili del fuoco, sono andati avanti fino a tarda sera, nel buio: erano le 23 quando il corpo è stato affidato ai necrofori per il trasporto al Dos della Certosa. Adesso, si attende che venga conferita l’autopsia, per capire cosa ha portato il malcapitato alla morte.