Cadavere in un parco a Bologna: arriva la polizia

Bologna, 9 novembre 2023 – Il cadavere di un uomo è stato trovato da alcuni passanti, in tarda mattinata, al parco Corrado Alvaro in zona San Ruffillo a Bologna.

Sul posto è intervenuta la polizia assieme agli specialisti della Scientifica.

Pare che l'uomo, senza fissa dimora, fosse solito accamparsi in zona.

In base ai primi accertamenti eseguiti dagli agenti, sarebbe morto stroncato da un malore. Il caso verrà trattato in via amministrativa.