Caos passaporti: è possibile avere il documento in tempi brevi? Il nostro test

Bologna, 27 febbraio 2024 - Proseguono in tutta Italia le polemiche sulla questione passaporto per motivi legati a ritardi, disagi tecnici e tempi particolarmente lunghi per ottenere il documento.

In ottica vacanze all’estero, è bene muoversi con largo anticipo.

Risale a pochi giorni fa, infatti, la notizia di un nuovo sollecito presentato al ministro Matteo Piantedosi dalle associazioni legate al turismo, che richiedono un intervento per limitare i già numerosi danni e tentare di risolvere una soluzione particolarmente complessa.

Ma è davvero così complicato prenotare l'appuntamento per un passaporto? Ci abbiamo provato per voi ed ecco i risultati.

E' possibile accorciare i tempi per ottenere il passaporto? Abbiamo fatto un test per voi

Perché i tempi sono lunghi

L'emergenza portata dal Covid-19 ha rallentato di gran lunga svariate procedure burocratiche, ma alcune di esse in particolare stanno continuando a causare problemi e malumori.

Tra queste, c'è la questione passaporto, diventato ormai complicato da procurarsi. Nell'ultimo biennio la domanda è fortemente aumentata, considerata la riapertura dei confini post-chiusure pandemiche e l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, ma le tempistiche lunghe, i ritardi e i disagi tecnici e burocratici stanno rendendo sempre più difficile accontentare le richieste dei cittadini.

La prenotazione online spiegata in modo semplice

Per richiedere il passaporto è necessario prenotare un appuntamento sul sito della Polizia di Stato, nella sezione apposita. Dopo avere effettuato l'accesso tramite le credenziali SPID (in alternativa CIE) e avere cliccato su "nuova domanda", è necessario compilare il modulo indicando dati anagrafici, numero del documento, indirizzo di residenza o domicilio e tutte le altre informazioni obbligatorie.

E' doveroso per il richiedente precisare, inoltre, se c'è volontà di ritirare il passaporto nei pressi della propria residenza o, se non coincidente, del proprio domicilio.

Dopo avere inserito i requisiti richiesti, il sito chiederà di scegliere sede, data e orario nei quali potere ritirare il passaporto, concludendo la procedura specificando se volerlo ritirare fisicamente o riceverlo online.

Una volta aperto il modulo, avrete un limite massimo di 15 minuti di tempo per poterlo completare.

Per verificare le tempistiche della procedura sul sito in questione, abbiamo tentato di prenotare un appuntamento nella giornata di martedì 27 febbraio 2024 presso la questura di Bologna, senza però riuscire a trovare una data disponibile prima del 6 agosto.

Per provare ad ottenere una data migliore, la prospettiva è quella di tentare nuovamente l’accesso al sito e monitorare eventuali rinunce e quindi date libere più vicine.

Negli ultimi tempi, c’è chi ha trovato, con un po’ di pazienza, una data disponibile anche il giorno successivo grazie a questa procedura.

Il progetto Polis

A partire da dicembre 2023, Poste Italiane ha pensato di agevolare i piccoli comuni nella procedura di ottenimento del passaporto. Grazie al progetto Polis, è possibile ricevere il documento direttamente negli uffici postali dei comuni la cui popolazione è inferiore ai 15.000 abitanti.

Il progetto non riguarda soltanto i passaporti, ma anche i certificati anagrafici, la carta d'identità elettronica, il codice fiscale per i neonati, i certificati giudiziari e numerosi altri servizi. L'operazione ha quindi permesso di accorciare le distanze per qualunque tipo di questione burocratica.

"Nessuno rimarrà senza passaporto"

Vincenzo Frontera, dirigente della divisione della polizia amministrativa e di sicurezza della questura di Bologna, ha risposto in maniera essenziale, ma ben chiara, alle nostre domande sui disagi e i malumori in ottica passaporto.

"E' possibile prenotare l'appuntamento per un passaporto tutti i giorni, ma l'agenda di Bologna è molto lunga e non è semplice. - ha sottolineato - Quello che possiamo dire con certezza è che nessuno rimarrà senza passaporto".

A seguito delle numerose lamentele ricevute, Frontera ha voluto rassicurare i cittadini sulla disponibilità ad aiutare coloro che devono viaggiare per necessità e non hanno la possibilità di attendere la data dell'appuntamento.

"Chi ha bisogno del passaporto, si presenti fisicamente all'ufficio Passaporti di Bologna in via Sant'Isaia 1, dotato di una valida motivazione. - ha annunciato il dirigente - Una volta valutati i requisiti, si provvederà con la procedura necessaria per consegnare il passaporto anche prima di un eventuale appuntamento online. Nessuno rimane a piedi e senza passaporto, su questo voglio essere chiaro il più possibile".

Inoltre, per agevolare i cittadini, vengono organizzate periodicamente una serie di aperture straordinarie, fra open day e attività fuori orario che è bene tenere d’occhio.