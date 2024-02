Bologna: prova ad uscire dal supermercato con 38 confezioni di carne senza pagare, presa

Bologna, 7 febbraio 2024 – Due persone sono state arrestate dai carabinieri ieri, si trovano ai domiciliari in attesa del processo per direttissima: si tratta di una 34enne di origine rumena, fermata con l’accusa di tentato furto aggravato, e di un 41enne marocchino, accusato invece di tentata rapina impropria.

Le vicende

In mattinata, una donna di 34 anni è stata arrestata durante un tentativo di fuga dal supermercato Extracoop, situato all’interno del centro commerciale Centro Nova di via Villanova. L’accusa è quella di essersi allontanata con addosso 38 confezioni di carne non pagati, nascosti nella borsa a tracolla che indossava.

Colta in flagrante dalle barriere antitaccheggio, un addetto della sicurezza ha provveduto immediatamente a contattare le forze dell’ordine, che hanno e arrestato la donna nel parcheggio antistante al centro commerciale e riconsegnato la refurtiva, dal valore totale di 435 euro.

Risale, invece, al pomeriggio l’arresto del 41enne marocchino per tentata rapina impropria. L’uomo è accusato di aver aggredito, durante un tentativo di rapina, un dipendente dei Magazzini MOP di via Bruno Tosarelli. Dopo avere rubato due bottiglie di alcolici dal valore di circa 40 euro, l’uomo ha spinto un dipendente facendolo cadere a terra.

Al loro arrivo, i carabinieri hanno identificato il 41enne e lo hanno arrestato, prima di riconsegnare la refurtiva al magazzino.