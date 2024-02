Cena a scrocco al ristorante, scappano senza pagare: denunciata coppia di marchigiani

Ancona, 4 febbraio 2024 - Si sono fatti servire un menù a base di pesce annaffiato con una buona bottiglia di vino, ma quando è stata l'ora di pagare il conto della cena, il cameriere ha fatto l'amara scoperta: la coppia se l'era data a gambe dopo essere uscita dal ristorante con la scusa di voler fumare una sigaretta.

E' successo a San Gemini, in Umbria, dove i carabinieri hanno deferito in stato di libertà - per insolvenza fraudolenta - una giovane coppia marchigiana, lui 30enne e lei 25enne, entrambi gravati da precedenti di polizia. La cena a scrocco risale alla serata del 13 gennaio: i due, dopo aver prenotato telefonicamente, si erano presentati presso il ristorante del luogo e dopo l'abbuffata se ne sono andati, come dicevamo, senza sborsare un centesimo.

Come son stati identificati

Il titolare del ristorante ha immediatamente presentato denuncia-querela presso la locale stazione dei carabinieri: le accurate indagini svolte dai militari, partendo dal numero di telefono lasciato per la prenotazione e ricorrendo anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, hanno consentito di risalire all'identità della coppia, immediatamente riconosciuta dal denunciante. Per i due è così scattata la denuncia penale oltre che la proposta al Questore per l'emissione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di San Gemini.