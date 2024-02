Sorpreso a rubare bici aggredisce i poliziotti

Nella serata di lunedì gli agenti delle volanti hanno arresto un giovane per resistenza a pubblico ufficiale e tentato furto. La pattuglia Stato era intervenuta a seguito della segnalazione da parte di un residente che aveva notato un soggetto, in stato di ebbrezza e con precedenti di polizia,

armeggiare attorno ad alcune biciclette all’interno dell’androne di un condominio. Durante l’intervento il soggetto segnalato si è scagliato contro gli agenti tentando di colpirli ripetutamente con calci e pugni, azioni per le quali è stato immediatamente arrestato. L’uomo – un 32enne italiano – è stato portato in questura per gli accertamenti del caso e trattenuto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida, fissata per ieri. Il giudice ha convalidato l’arresto e aggiornato l’udienza a lunedì prossimo. Nel frattempo, l’uomo è stato rimesso in libertà.