Cersaie 2023 e rischio caos traffico, le strade chiuse e l’appello: fate smart working

Bologna, 20 settembre 2023 – Centomila persone verso il Cersaie, i cantieri del tram, il programma della manutenzione stradale e il traffico tornato al ‘solito delirio’ dopo la riapertura a pieno ritmo delle scuole.

Saranno giorni di passione quelli tra lunedì 25 e venerdì 29 prossimi, quando in fiera sarà aperto il Salone internazionale della ceramica per l’architettura e dell’arredobagno (noto come Cersaie): il Comune stima che saranno 100mila i visitatori alla kermesse tornata finalmente libera da ogni costrizione da covid.

L’appello: usate il bus e fate smart working

A dare la misura dell’impatto che è atteso sulla viabilità cittadina è l’appello dell’amministrazione a “tutta la cittadinanza”: “Evitate di attraversare in auto la zona della Fiera”. E alle aziende e gli enti in zona fiera: “Quando possibile favorite lo smart working ai lavoratori e alle lavoratrici”.

Per chi deve andare in zona fiera è consigliato l’uso delle linee bus 28 e 35, che saranno potenziate, e la navetta 945 che Tper attiverà per l’occasione da Aeroporto a Fiera.

Cambio di viabilità

Per ridurre il flusso del traffico privato nell’area, dove è presente anche il cantiere del tram, sull'asse viale Europa/viale della Fiera in direzione centro, verrà istituito l'obbligo di svolta a destra ai veicoli che si immettono da via Michelino, con l'eccezione del bus Tper 35, che potrà svoltare a sinistra da via Michelino verso via della Fiera in direzione centro, mantenendo così inalterato il suo percorso ordinario.

Inoltre è prevista la chiusura al traffico di piazza Costituzione, ad eccezione di trasporto pubblico e taxi e in via Stalingrado verrà istituito il divieto di sosta per i pullman turistici nel tratto da piazza Costituzione alla rampa della Tangenziale.

Uscita 8 della tangenziale chiusa

Sempre per limitare il traffico, in accordo con Autostrade, verranno chiuse le rampe dell’uscita numero 8 della tangenziale che immettono in viale Europa, in direzione centro città, tra le ore 8 e le 10 e tra le 17 e le 19, dal 25 al 29 settembre.

Vigili in azione

A presidiare i punti più critici attorno alla Fiera ci saranno diverse pattuglie della Polizia locale nelle fasce orarie più problematiche cioè: 7.30-11.30 e 16.30-19.30. Tra questi la rotonda nei pressi del Copernico sulla quale si invitano gli automobilisti a non sostare neanche temporaneamente.