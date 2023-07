Trasferimenti nella diocesi di Bologna: don Andrea Grillenzoni nuovo primicerio di San Petronio

Bologna, 4 luglio 2023 – Si prospetta un settembre di novità nelle parrocchie e nelle zone pastorali dell’arcidiocesi di Bologna. Domenica 2 luglio, infatti, sono stati annunciati alcuni trasferimenti, e i nuovi incarichi, all’interno del clero diocesano.

Monsignor Oreste Leonardi lascia l’incarico di primicerio della Basilica di San Petronio e rettore del santuario di Santa Maria della Vita. Al suo posto don Andrea Grillenzoni, fino ad ora parroco a San Pio X e di Nostra Signora della Pace.

Don Luciano Luppi non sarà più il parroco ai Santi Giovanni Battista e Gemma Galgani di Casteldebole e il vicario pastorale di Bologna Ovest. Per il momento, però, non è stata annunciata la sua nuova destinazione.

Nella parrocchia di Casteldebole subentra don Lorenzo Guidotti, che a sua volta lascia la parrocchia di San Domenico Savio, per assumere la guida anche di San Pio X e Nostra Signora della Pace.

La Parrocchia di San Domenico Savio sarà affidata a don Paolo Giordani, insieme alla Parrocchia di San Vincenzo de Paoli. Don Andrés Bergamini, lascia il servizio di vicario parrocchiale a San Lazzaro di Savena e diventa parroco alla Beata Vergine Immacolata e Sant’Andrea della Barca.