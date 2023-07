Nuove nomine parrocchie diocesi Ferrara Comacchio: ecco tutti gli spostamenti

Ferrara, 3 luglio 2023 – Ecco le nuove nomine nelle parrocchie dell’arcidiocesi di Ferrara-Comacchio. Don Silvano Bedin: presidente dell’Unità pastorale della Beata Vergine Lauretana della Pioppa e parroco di Bondeno, Ospitale di Bondeno, Santa Bianca e Ponti Spagna e rettore del santuario della Beata Vergine Lauretana della Pioppa, con la collaborazione dei due vicari don Andrea Frazzoli e don Andrea Capretti (dal 15 ottobre). Don Andrea Pesci : presidente dell’Unità pastorale della Beata Vergine di Lourdes e parroco di Ostellato, San Giovanni d’Ostellato, Campolungo, Alberlungo, Medelana, Rovereto, Libolla, San Vito e Dogato, con la collaborazione del vicario don Gregoire Vissikomov (dal 15 ottobre). Don Luciano Domeneghetti: presidente della costituenda Unità pastorale di Pontelagoscuro, Barco e Casaglia, con la collaborazione dei vicari don Modestus Onyewuenyi e don Luc Semenou KoKou (dal 15 ottobre). Don Lino Faggioli , collaboratore pastorale della parrocchia della Sacra Famiglia, con abitazione in parrocchia (dal 15 settembre). Don Nicola Gottardi , vicario parrocchiale del Perpetuo Soccorso, con abitazione al Santuario del Crocifisso (dal 15 settembre).

Don Giovanni Polezzo , rettore del santuario di San Giorgio e San Maurelio (dal 15 ottobre). Don Thiago Camponogara, di ritorno da Roma con la licenza in Catechetica e pastorale giovanile, vicario parrocchiale della Sacra Famiglia, con abitazione in parrocchia (dal 15 settembre). Don Sergio Vincenzi , quiescente, confessore parrocchia Santo Spirito. Quattro nuove unità pastorali: Unità pastorale di Gavello, Scortichino, Burana, Pilastri, presidente don Roberto Sibani. Unità Pastorale di Santì’Agostino e del Corpus Domini, presidente e parroco monsignor Michele Zecchin. Unità pastorale di Santo Stefano e Conversione di San Paolo, presidente e parroco monsognor Massimo Manservigi. Unità pastorale Baura, Corlo, Correggio, Contrapò, presidente e parroco don Alberto Campi. La comunità cattolica Shalom apre infine una comunità missionaria al convento e santuario di San Giorgio e San Maurelio in Ferrara.