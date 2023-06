Bondeno (Ferrara), anche il sindaco firma la petizione per il parroco

Bondeno (Ferrara), 27 giugno 2023 – I moduli della raccolta di firme, per chiedere all’arcivescovo Gian Carlo Perego di rivedere la scelta di trasferire don Andrea Pesci entro l’estate in un’altra parrocchia, si diffondono in queste ore di casa in casa. Nei luoghi pubblici, nei negozi, in parrocchia, tra le associazioni, le firme sui fogli si moltiplicano. Anche il sindaco Simone Saletti ieri ha firmato la petizione: "Cercheremo, come sempre, di essere al fianco della nostra parrocchia – conferma il sindaco - nel tentativo di far comprendere l’importante eredità che, alla scomparsa di don Marcello Vincenzi, è stata raccolta efficacemente da don Andrea Pesci. In questi anni tutte le istituzioni hanno sempre trovato nel suo lavoro una grande capacità di relazione, di supporto, in un clima di grande collaborazione, sempre nel rispetto dei reciproci ruoli. Vorrei sottolineare la sua grande attenzione ai più deboli, il suo immenso lavoro con i ragazzi e gli importanti impegni economici per completare le opere legate al terremoto 2012".

La notizia si è diffusa rapidamente in paese e sabato, la giornata del santo patrono, è stata scandita, per le vie del centro storico dove è in corso la fiera, dal passaparola dei paesani sulla vicenda. I parrocchiani chiedono che il trasferimento sia "almeno rimandato a fra due anni, in modo da terminare i nove anni canonici previsti per un parroco e completare quindi i progetti in corso".

Tra i progetti da completare, ai quali don Pesci sta lavorando, c’è il recupero del Centro parrocchiale delle attività principalmente adibito ad aule di catechismo, incontri e conferenze, chiuso dal terremoto, dove devono essere finiti i lavori e la necessità di completare le relazioni con il mondo laico e delle associazioni dopo il Covid. Se la petizione è un dato oggettivo il resto sono solo voci non confermate: pare che l’Unità pastorale di Bondeno potrebbe essere affidata a don Silvano Bedin attuale parroco di Pontelagoscuro mentre don Pesci andrebbe ad Ostellato. Don Pesci è stato nominato arciprete di Bondeno, dove era già vicario, il 29 maggio 2017 dal vescovo Luigi Negri, quando ancora don Marcello Vincenzi era in vita. Dal 2021 ha assunto la guida dell’Unità Pastorale che raggruppa le parrocchie di Bondeno, Ospitale e Santa Bianca, ed il santuario della Beata Vergine Lauretana della Pioppa di cui è rettore.