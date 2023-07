Nuove nomine per le parrocchie della diocesi di Reggio Emilia-Guastalla

Reggio Emilia, 2 luglio 2023 - Nei giorni scorsi sono state inviate lettere alle comunità interessate, per comunicare alla diocesi di Reggio Emilia e Guastalla, le nomine dell’arcivescovo, Monsignor Giacomo Morandi, che interessano parrocchie e altri ruoli della Chiesa locale.Parroci e Amministratori parrocchiali VICARIATO I URBANO 1. DON ROBERTO BERTOLDI Parroco “in solidum” Moderatore delle parrocchie cittadine di Sant’Anselmo di Lucca V., San Luigi Gonzaga e Sant’ Antonio di Padova C. e D. in Reggio Emilia, nell’U.P. n. 6 “Buon Pastore e Santi Anselmo, Antonio, Luigi e Pellegrino”. Fino ad ora Parroco della Parrocchia cittadina di Sant’Anselmo di Lucca. DON MARCO FERRARI Parroco “in solidum” delle parrocchie cittadine di Sant’Anselmo di Lucca V., San Luigi Gonzaga e Sant’ Antonio di Padova C. e D. in Reggio Emilia, nell’ U.P. n. 6 “Buon Pastore e Santi Anselmo, Antonio, Luigi e Pellegrino” Fino ad ora Parroco dell’U.P. “Madonna del Carmelo” in Sassuolo. 2. DON GIOVANNI CASELLI (FdC) Parroco “in solidum”, dell’Unità Pastorale n.9 “Canali-Fogliano-Rivalta” comprendente le parrocchie di San Marco Ev. in Canali, San Colombano Ab. in Fogliano e Sant’Ambrogio V.D. in Rivalta, della quale è Parroco “in Solidum” moderatore, Don Riccardo Mioni (FdC) Fino ad ora Parroco “in solidum” moderatore delle Uu.Pp di Collagna e Ligonchio. 3. DON DAVIDE POLETTI Parroco nell’U.P. n. 7 “Laudato sii” anche delle parrocchie cittadine dell’ Immacolata Concezione della B.V.M e di San Giuseppe, essendo già parroco moderatore delle altre tre parrocchie nella stessa Unità Pastorale. Attualmente Parroco del Sacro Cuore alla Baragalla, Preziosissimo Sangue e Coviolo. VICARIATO II PIANURA 4. DON GIANCARLO MINOTTA Parroco Moderatore della nuova U.P. n. 25 “Sant’Alberto di Gerusalemme e Sant’Artemide Zatti” comprendente le parrocchie di San Marco Ev. in Boretto, Santa Maria Nascente e San Genesio V. in Brescello, Santa Maria della Neve in Gualtieri, Santissima Annunziata in Lentigione di Brescello, Santissima Annunziata in Pieve Saliceto di Gualtieri e “Santa Vittoria V.M.” in Santa Vittoria di Gualtieri. Attualmente Parroco di Boretto, Brescello e Lentigione. 5. DON EDOARDO RUINA Amministratore parrocchiale della Parrocchia di San Giorgio M. di Luzzara e Moderatore dell’U.P. n.27 “Luzzara” In attesa di unione con altra Unità Pastorale Fino ad ora Amministratore parrocchiale di Codisotto di Luzzara. 6. DON ALBERTO NICELLI Amministratore parrocchiale e Moderatore dell’U.P. n.33 “Poviglio” comprendente le parrocchie di Santo Stefano protom.” in Poviglio, San Giacomo Magg. Ap. in Fodico, San Sisto P. e M. in San Sisto di Poviglio, San Bartolomeo Ap. in Enzola e SS. Grisanto e Daria Mm. in Casalpò. In attesa di unione con altra Unità Pastorale Fino ad ora Vicario Generale della Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla. VICARIATO III VALLE DEL SECCHIA 7. DON ANDREA CRISTALLI Parroco “in solidum” Moderatore dell’ Unità Pastorale n.15 “Pieve di Scandiano”, Comprendente le parrocchie della Natività della B.V.M. e di Santa Teresa di Gesù Bambino V. in Scandiano, San Giacomo M. in Chiozza, San Savino V. in Fellegara, Santa Maria Annunziata in Iano, Santi Gervasio e Protasio in Pratissolo e San Ruffino V.M. in San Ruffino Attualmente Vicario Parrocchiale della stessa U.P. DON GABRIELE VALLI Parroco “in solidum” dell’Unità Pastorale n.15 “Pieve di Scandiano”, comprendente le parrocchie della Natività della B.V.M e di Santa Teresa di Gesù Bambino V. in Scandiano, San Giacomo M. in Chiozza, San Savino V. in Fellegara, Santa Maria Annunziata in Iano, Santi Gervasio e Protasio in Pratissolo e San Ruffino V.M. in San Ruffino Fino ad ora Parroco dell’U.P. di Gualtieri, Pieve Saliceto e Santa Vittoria. 8. DON CORRADO BOTTI Parroco delle Parrocchie di San Giorgio M., Sant’Antonio di Padova C. e D. e San Giovanni N. Neumann nel Centro della Città di Sassuolo e Moderatore dell’U.P. 44 “Sassuolo” Fino ad ora Parroco delle Parrocchie dell’ Immacolata Concezione della B.V.M. e di San Giuseppe in Reggio Emilia. DON JACEK RUDZIEWICZ Parroco delle parrocchie dell’Assunzione di Maria Vergine all’ Ancora, San Giovanni Ap. ed Ev. in Braida e Natività di M.V. a Madonna di Sotto nella zona Nord della Città di Sassuolo appartenenti all’U.P. 44 “Sassuolo” Fino ad ora Parroco delle Parrocchie di Sant’Antonio di Padova e San Luigi Gonzaga in Reggio Emilia. DON ANDREA CONTRASTI Parroco delle parrocchie della Ss. Vergine Maria Consolata in Pontenuovo, San Pietro ap. in Rometta, San Michele Arc. in San Michele de’ Mucchietti nella zona Sud della Città di Sassuolo, Ss. Nazario e Celso Mm. in Pigneto di Prignano sulla Secchia appartenenti all’U.P. 44 “Sassuolo” Fino ad ora Parroco delle Parrocchie di Quattro Castella, Montecavolo, Roncolo e Salvarano. 9. DON BOGDAN ROSTKOWSKI Parroco Moderatore dell’Unità Pastorale n. 48 “Madonna di Campiano” comprendente le parrocchie di Santa Maria Assunta in Castellarano, San Donnino M. in Roteglia, Santissimo Nome di Maria in Tressano, Santi Eleucadio e Valentino Mm. in San Valentino e San Nicolò V. in Montebabbio. Fino ad ora Parroco dell’ U.P. “Terre del Perdono” nei comuni di San Polo d’Enza, Canossa e Casina. VICARIATO IV VAL D’ENZA 10. DON CARLO MENOZZI Parroco Moderatore dell’Unità Pastorale n. 40 “Terre del Perdono” comprendente le parrocchie di San Pietro e San Paolo in San Polo d’Enza, Santa Maria in Grassano, Cuore Immacolato di Maria in Casale, San Martino V. in Ciano d’Enza, San Biagio V. in Canossa, San Pellegrino C. in Ceredolo dei Coppi, San Matteo Ap. in Rossena, Ss. Pietro e Paolo App. in Monchio delle Olle, San Bartolomeo Ap. in Borzano d’Enza, Sant’Antonino M. in Compiano, SS. Salvatore in Vedriano, San Michele Arc. in Roncaglio, Santa Teresa d’Avila V. D. in Selvapiana e S. Maria Assunta in Pianzo di Casina Fino ad ora parroco “in solidum” dell’ U.P. “Sassuolo Centro”. 11. DON SERGIO PELLATI Parroco Moderatore dell’Unità Pastorale n. 41 “Quattro Castella” comprendente le parrocchie di Sant’Antonino M. in Quattro Castella, San Giorgio M. in Roncolo, Annunciazione della B.V.M in Montecavolo e San Michele Arch. in Salvarano Fino ad ora collaboratore pastorale nell’U.P. di Castelnovo ne’ Monti. VICARIATO V MONTAGNA 12. DON GIANCARLO PERGREFFI (SdC) Parroco “in solidum” Moderatore della nuova U.P. n. 55 “Santa Maria Maddalena” , comprendente le parrocchie di San Venanzio Ab. in Busana, San Matteo Ap. in Cervarezza, San Venanzio Ab. in Nismozza, San Michele Arc. in Talada e SS. Vincenzo e Anastasio in Frassinedolo; San Bartolomeo Ap. in Collagna, San Rocco C. in Acquabona, San Giovanni Battista in Cerreto Alpi, San Prospero V. in Valbona e dei Santi Pietro e Paolo App. in Vallisnera; Sant’ Andrea Ap. in Ligonchio, San Rocco C. in Casalino, SS. Salvatore in Caprile, Santissima Annunciata in Cinquecerri, Santa Margherita V.M. in Montecagno, Sant’Anna, Madre della B.V. Maria in Ospitaletto, San Basilide M. in Piolo, SS. Salvatore in Vaglie. Attualmente Parroco di Busana, Cervarezza, Talada, Nismozza e Frassinedolo. DON PIERGIORGIO TORREGGIANI Parroco “in solidum” della nuova U.P. n. 55 “Santa Maria Maddalena”, comprendente le parrocchie di San Venanzio Ab. in Busana, San Matteo Ap. in Cervarezza, San Venanzio Ab. in Nismozza, San Michele Arc. in Talada e SS. Vincenzo e Anastasio in Frassinedolo; San Bartolomeo Ap. in Collagna, San Rocco C. in Acquabona, San Giovanni Battista in Cerreto Alpi, San Prospero V. in Valbona e dei Santi Pietro e Paolo App. In Vallisnera; Sant’ Andrea Ap. in Ligonchio, San Rocco C. in Casalino, SS. Salvatore in Caprile, Santissima Annunciata in Cinquecerri, Santa Margherita V.M. in Montecagno, Sant’Anna, Madre della B.V. Maria in Ospitaletto, San Basilide M. in Piolo, SS. Salvatore in Vaglie. Fino ad ora Parroco a Luzzara e Vicario Foraneo del Vicariato II Pianura. 13. DON EVANDRO GHERARDI Parroco “in solidum” Moderatore dell’U.P. n. 58 “Beata Vergine delle Fonti” comprendente le parrocchie dei SS. Quirico e Giulitta Mm. in Villa Minozzo, San Matteo Ap. in Carniana, San Michele Arc. in Carù, San Pietro Ap. in Cerrè Sologno, Santo Stefano Protom. in Coriano, Santa Maria Assunta in Minozzo, Santi Crisanto e Daria Mm. in Poiano e San Martino V. in Sologno. Fino ad ora per servizi a disposizione della Diocesi. DON FERNANDO IMOVILLI Parroco “in solidum” dell’U.P. n. 58 “Beata Vergine delle Fonti” comprendente le parrocchie dei SS. Quirico e Giulitta Mm. in Villa Minozzo, San Matteo Ap. in Carniana, San Michele Arc. in Carù, San Pietro Ap. in Cerrè Sologno, Santo Stefano Protom. in Coriano, Santa Maria Assunta in Minozzo, Santi Crisanto e Daria Mm. in Poiano e San Martino V. in Sologno. Fino ad ora Parroco “in solidum” Moderatore delle stesse parrocchie. 14. DON GIUSEPPE LUSUARDI Parroco e Moderatore dell’U.P. n. 59 “Santa Maria in Castello” comprendente le parrocchie di Santa Maria Assunta in Toano, San Michele Arch. in Cavola, San Prospero V. in Cerrè Marabino, San Martino V. in Corneto, Santi Prospero V. e Paolo Ap. in Manno, San Michele Arch. in Massa, San Giorgio M. in Monzone, Santa Maria Assunta in Quara, San Pietro Ap. in Vogno nel Comune di Toano e di San Prospero V. in Costabona e San Bartolomeo Ap. in Secchio, nel Comune di Villa Minozzo. Fino ad ora Parroco dell’U.P. “Poviglio”. 15. DON CARLO CASTELLINI Parroco della Parrocchia della Conversione di San Paolo in Giandeto, divenuta vacante per la morte del compianto Don Eusebio Bertolini, nell’U.P. n.52 “Beata Vergine del Carrobbio” Attualmente Parroco Moderatore dell’UP “Beata Vergine del Carrobbio” in Casina. Vicari Parrocchiali, Collaboratori Pastorali, Celebranti e Confessori VICARIATO I URBANO DON MAURO VANDELLI Celebrante e Confessore nell’U.P. n. 2 “Sant’Oscar Romero” comprendente le parrocchie di Sesso, San Prospero de’ Strinati, San Giovanni Bosco e Mancasale Fino ad ora Celebrante e Confessore a Gavassa, Massenzatico, Santa Croce e San Paolo. PADRE BONIFACE KOYET KOUA (CSRP) Vicario Parrocchiale dell’U.P. n. 4 “Beato Alberto Marvelli” comprendente le parrocchie di S. Silvestro P. in Cella, San Giacomo Magg. in Cadè e S. Giuliano M. in Gaida e Collaboratore pastorale dell’U.P. n.3 “Santa Teresa di Calcutta” comprendente le parrocchie di Pieve Modolena, San Pio X, Roncocesi e Cavazzoli Sacerdote Novello. DON ALESSANDRO ZANIBONI Collaboratore pastorale dell’U.P. n.3 “Santa Teresa di Calcutta” comprendente le parrocchie di Pieve Modolena, San Pio X, Roncocesi e Cavazzoli Fino ad ora Vicario parrocchiale delle stesse parrocchie e di recente nominato Vice-Rettore del Seminario. DON JEANNOT RANDRIAMIKAJY Celebrante e Confessore dell’U.P. n.3 “Santa Teresa di Calcutta” comprendente le parrocchie di Pieve Modolena, San Pio X, Roncocesi e Cavazzoli Fino ad ora Celebrante e Confessore nelle parrocchie cittadine di Sant’Antonio di Padova e San Luigi Gonzaga. DON STEFANO BORGHI Collaboratore pastorale delle parrocchie cittadine di Sant’Anselmo di Lucca V., San Luigi Gonzaga e Sant’ Antonio di Padova C. e D. in Reggio Emilia, nell’U.P. n. 6 “Buon Pastore e Santi Anselmo, Antonio, Luigi e Pellegrino” Attualmente Collaboratore pastorale delle parrocchie di Sant’Antonio di Padova e San Luigi Gonzaga. DON SEBASTIANO BUSANI Vicario Parrocchiale nell’U.P. n. 7 “Laudato sii” anche delle parrocchie dell’Immacolata Concezione della B.V.M e di San Giuseppe, essendo già Vicario Parrocchiale delle altre tre parrocchie nella stessa Unità Pastorale Attualmente vicario parrocchiale del Sacro Cuore alla Baragalla, Preziosissimo Sangue e Coviolo. DON AMEDEO CANTARELLI Collaboratore pastorale nell’U.P. n. 7 “Laudato sii” anche delle parrocchie dell’Immacolata Concezione della B.V.M e di San Giuseppe, essendo già Collaboratore pastorale delle altre tre parrocchie nella stessa Unità Pastorale Attualmente Collaboratore pastorale del Sacro Cuore alla Baragalla, Preziosissimo Sangue e Coviolo. DON ANTONIO ROMANO Collaboratore pastorale nell’U.P. n. 7 “Laudato sii” anche delle parrocchie dell’Immacolata Concezione della B.V.M e di San Giuseppe, essendo già Collaboratore pastorale delle altre tre parrocchie nella stessa Unità Pastorale Attualmente Collaboratore pastorale del Sacro Cuore alla Baragalla, Preziosissimo Sangue e Coviolo. DON DANIELE MORETTO Celebrante e Confessore nell’U.P. n. 7 “Laudato sii” anche delle parrocchie del Sacro Cuore, Preziosissimo Sangue e Coviolo, essendo già Celebrante e Confessore delle altre due parrocchie nella stessa Unità Pastorale Attualmente Celebrante e Confessore all’Immacolata Concezione della B.V.M. e di San Giuseppe. DON FILIPPO CAPOTORTO (FdC) Celebrante e Confessore nell’U.P. n. 8 “Canali-Fogliano-Rivalta”, comprendente le Parrocchie di Canali, Fogliano e Rivalta Attualmente Responsabile Generale della Congregazione Mariana delle Case della Carità. VICARIATO II PIANURA DON LUIGI ORLANDINI (CSFC) Collaboratore Pastorale dell’U.P. n. 22 “Maria, Regina della famiglia” comprendente le parrocchie di San Martino in Rio, Gazzata, Stiolo, Trignano, nel comune di San Martino in Rio; Lemizzone e Prato, nel Comune di Correggio. Fino ad ora Vice-rettore in Seminario. DON GIANCARLO BERTOLINI Collaboratore Pastorale della nuova U.P. n. 25 “Sant’Alberto di Gerusalemme e Sant’Artemide Zatti” comprendente le parrocchie di Boretto, Brescello, Gualtieri, Lentigione, Pieve Saliceto e Santa Vittoria Fino ad ora Parroco Moderatore nel Toanese. Risiederà presso la canonica della Parrocchia di Gualtieri. VICARIATO III VALLE DEL SECCHIA DON ANTONIO FRANCO (Diacono in cammino per il Presbiterato) In Ministero, in particolare per la pastorale giovanile, delle Parrocchie dell’ UP.n.44 “Sassuolo” Diacono seminarista. DON FABRIZIO MERONI (Pime) Collaboratore Pastorale nelle parrocchie appartenenti all’U.P. n.44 “Sassuolo” Appartiene al Pontificio Istituto Missioni Estere. Risiederà in Centro a Sassuolo. DON ALBERTO NAVA Collaboratore Pastorale nell’U.P. n. 48 “Madonna di Campiano” comprendente le parrocchie di Castellarano, Roteglia, Tressano, San Valentino e Montebabbio. Mantiene il ministero di Cappellano dell’Ospedale di Sassuolo. VICARIATO V MONTAGNA DON STEFANO SALATI Collaboratore pastorale della nuova U.P. n. 55 “Santa Maria Maddalena” comprendente le parrocchie di Busana, Cervarezza, Nismozza, Talada, Frassinedolo; Collagna, Acquabona, Cerreto Alpi, Valbona e Vallisnera; Ligonchio, Casalino, Caprile, Cinquecerri, Montecagno, Ospitaletto, Piolo e Vaglie. Fino ad ora Celebrante e Confessore nelle Parrocchie del territorio di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto. MONSIGNOR GIOVANNI COSTI Celebrante e Confessore nella Nuova U.P. n. 55 “Santa Maria Maddalena” comprendente le parrocchie di Busana, Cervarezza, Nismozza, Talada, Frassinedolo; Collagna, Acquabona, Cerreto Alpi, Valbona e Vallisnera; Ligonchio, Casalino, Caprile, Cinquecerri, Montecagno, Ospitaletto, Piolo e Vaglie. Fino ad ora Celebrante e Confessore a servizio della diocesi. DON GIULIANO MARZUCCHI (FdC) Collaboratore Pastorale dell’U.P. n.60 “Alta val Dolo e Val D’Asta” comprendente le parrocchie di Fontanaluccia, Romanoro e Rovolo in Comune di Frassinoro (MO); Civago, Gazzano, Novellano, Morsiano, Febbio, Asta, Cervarolo e Gova in Comune di Villa Minozzo. Fino ad ora Parroco “in solidum” non Moderatore nelle parrocchie dei territori di Collagna e Ligonchio. DON UMBERTO IOTTI Collaboratore pastorale anche della Parrocchia della Conversione di San Paolo in Giandeto, nell’U.P. n.52 “Beata Vergine del Carrobbio” Attualmente Collaboratore pastorale dell’UP “Beata Vergine del Carrobbio” in Casina. Altre nomine DON PAOLO CUGINI Missionario “Fidei donum” a Manaus in Amazzonia Si dedicherà all’insegnamento. DON LUIGI MANDELLI Cappellano del Cimitero Suburbano di Coviolo e Celebrante e Confessore a servizio della Cattedrale e della Diocesi Fino ad ora Collaboratore pastorale a Boretto, Brescello e Lentigione. DON EMANUELE SICA (CSFC) Cappellano del Comando Vigili del Fuoco di Reggio Emilia Attualmente segretario vescovile. DON LUIGI (Gigi) LODESANI (CSFC) Inviato per il ministero a Montorio in Diocesi di Verona Fino ad un anno fa Parroco moderatore di Albinea, Montericco e Borzano di Albinea. DON GIANCARLO DENTI Celebrante e Confessore a disposizione della Diocesi in particolare per le parrocchie del Vicariato della Montagna Fino ad ora Parroco “in solidum” non moderatore dell’ UP “Madonna delle Fonti” nel territorio di Villa Minozzo. Equipe formativa del Seminario Vescovile DON PAOLO CROTTI – Rettore DON ALESSANDRO ZANIBONI – Vice-rettore DON CARLO PAGLIARI – Padre Spirituale Diacono permanente ANTONIO BURANI Ministero nell’U.P. n. 7 “Laudato sii” comprendente le parrocchie del Sacro Cuore, di Coviolo, Preziosissimo Sangue, San Giuseppe e Immacolata in aiuto e collaborazione con il Parroco Don Davide Poletti Fino ad ora in ministero nell’U.P. “San Paolo VI”.