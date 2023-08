Elisabetta Franchi e la multa al cane scappato: “Un paradosso”

Bologna, 17 agosto 2023 – Il cane scappa dal giardino della casa delle vacanze e la polizia municipale la multa perché l’animale era senza collare e museruola. E’ la vicenda accaduta alla l'imprenditrice bolognese della moda e animalista, Elisabetta Franchi che lei stessa racconta sul suo profilo Instagram, seguito da 3,1 milioni di follower.

Un “paradosso”, una cosa che ha “veramente dell'inverosimile”, tuona Franchi. La storia ha per protagonista Giovannino , “l'ultimo cane che ho adottato, randagio da Palermo venti giorni fa” e la polizia locale di Cervia-Milano Marittima.

“Al mare - racconta Franchi sui social - abbiamo la classica casa con il giardino” da cui il cagnolino "è scappato". Ritrovato, è stato portato "al Canile. Che a sera era già chiuso e da cui ci hanno detto di andarlo a prendere la mattina". Recuperato il cane, spiega in una altro passaggio, "mi è arrivata una multa dalla Polizia Municipale di Milano Marittima perché Giovannino era sprovvisto di collare e museruola. Ma la Polizia Municipale - chiede Franchi - parla con il canile che è sempre del Comune di Cervia o sono due enti separati? C'è qualcosa che non funziona e soprattutto il canile avrà detto ai Vigili che noi volevamo andarci a riprendere il cane. Come puoi farmi una multa perché non aveva il collare, la museruola?", prosegue Franchi prima di concludere scandendo: "La multa fatela alle persone che tengono i cani alla catena, e in Romagna ce ne sono ancora tante; la multa fatela ai proprietari che tengono i cani sotto il sole, la multa fatela a chi li abbandona e a chi li maltratta; la multa fatela a chi la dovete fare. E' un paradosso”.