Nuovo blitz di Extinction Rebellion contro il Passante a Bologna: imbrattate di verde le ruspe Gli attivisti ambientalisti sono tornati in azione all'alba in uno dei cantieri del Passante per protestare contro “il pesante impatto ambientale” dell'opera. Sono stati anche incastrati dei tubi nei macchinari e appeso uno striscione arancione con lo slogan 'La natura che dissente'