Festa degli alberi 2023 a Bologna, dalle scuole ai parchi: le attività in programma

Bologna, 20 novembre 2023 – Domani, 21 novembre, si celebra la Festa degli Alberi. Un giorno ancora più importante quest'anno, visto il dibattito sulle questioni ambientali e dell'emergenza climatica.

Numerose le iniziative e gli eventi anche in città per festeggiare la giornata, nata negli Stati Uniti ormai 150 anni fa come “Arbor Day”. Sarà l'occasione per proseguire un lavoro di forestazione che ha portato già 1.100 alberi in sei parchi pubblici della città: in questi giorni, infatti, al Giardino Pier Paolo Pasolini verranno messi a dimora altri 100 alberi autoctoni, tra cui aceri campestri, olmi e ciliegi.

L'obiettivo di questo progetto è quello di creare aree densamente alberate, con l'obiettivo di contribuire alla regolazione del microclima e della qualità dell'aria, oltre a rendere gli spazi pubblici più fruibili e vivibili anche nel periodo estivo grazie all'ombreggiamento degli alberi. Il progetto, del valore di circa un milione di euro, fu finanziato con fondi dell'allora Ministero della Transizione Ecologica poi rinominato dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Oltre alla piantagione degli alberi, le spese comprendono la realizzazione dell’impianto di irrigazione e opere di manutenzione per 7 anni.

Comune e Fondazione Villa Ghigi

La Festa degli alberi sarà come ogni anno l'occasione per piantare nuovi esemplari nei giardini scolastici con il coinvolgimento degli alunni. Domani martedì 21 novembre alle 11 l’assessore alla Scuola Daniele Ara sarà alla scuola dell’infanzia Fantini dove sarà piantato un albero di siliquastro. Il Comune, in collaborazione con Fondazione Villa Ghigi e il patrocinio dell'Associazione Italiana Pubblici Giardini, fino al 2 dicembre propone una serie di attività dedicate soprattutto ai bambini e alle famiglie, ma anche ai cittadini, ai professionisti del settore e alle imprese del territorio. Tutti gli appuntamenti sono centrati sull’albero e il contributo che le piante possono offrire nell’ambito delle mitigazioni ambientali. Si parlerà anche di crisi climatica e delle conseguenze che ha sulla vita delle piante. Sabato 25 novembre dalle 9:45 alle 13, al Parco di Villa Cassarini, appuntamento con “Bologna è i suoi alberi", una giornata con percorsi didattici e interattivi alla scoperta degli alberi.

Carabinieri forestali

Tante anche le iniziative di sensibilizzazione a cura dei reparti dei carabinieri forestali della provincia di Bologna che, insieme ad amministrazioni comunali, istituti scolastici e associazioni di volontariato, hanno come momento fondamentale la messa a dimora di giovani alberi coltivati nei vivai del Reparto Biodiversità di Pieve di Santo Stefano. Le piantine saranno piantate nei giardini di scuole, centri sociali e centri urbani. A Bologna, si parte il 21 novembre alle 10.30 con i risarcimenti e l'ampliamento "Bosco: Linfa della città" lungo il Canale Navile, mentre la giornata del 22 novembre si passerà al giardino Pincherle, con l'installazione di una targa nell'ambito dell'iniziativa nazionale "albero cittadino".