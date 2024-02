Fine vita in Emilia Romagna, Bonaccini: “Con la delibera applichiamo una sentenza della Corte Costituzionale”

Bologna, 12 febbraio 2024 – "Con la nostra delibera applichiamo una sentenza della Corte Costituzionale. Ora tocca al Parlamento fare una legge nazionale sul fine vita". Stefano Bonaccini da Viale Aldo Moro torna sul tema del suicidio medicalmente assistito e, in riferimento alle parole del cardinale e presidente della Cei Matteo Zuppi che aveva definito "ingannevole normare il fine vita per legge", ribadisce la stima per l'arcivescovo e "il rispetto per tutte le opinioni".

Stefano Bonaccini, il presidente della Regione Emilia Romagna

Bonaccini fa anche riferimento al caso del Veneto e della consigliera dem Anna Maria Bigon che, a seguito della sua astensione, era stata bacchettata dal Pd. In merito alla proposta di legge che domani approderà in Aula per poi passare direttamente in Commissione, si dice pronto a discuterla nonostante le possibili diverse sensibilità sul tema.

E, su questo, ricorda a Marco Cappato dell'associazione Luca Coscioni in pressing per una legge regionale "l'importanza della nostra delibera". Perché - dice - "è lo strumento più solido per garantire il diritto a congedarsi dalla vita, evitando come successo in altre regioni che un cittadino sia costretto a rivolgersi a un tribunale".

Infine, la polemica politica e il ricorso al Tar predisposto dalla consigliera regionale di Forza Italia Valentina Castaldini: "Massimo rispetto. Dico però che dovrebbe puntare a una legge nazionale considerando che il suo partito è al governo".