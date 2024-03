Funerale della mamma morta con i tre bimbi, lacrime in Certosa: la diretta

Bologna, 23 marzo 2024 – Lacrime, commozione e anche rabbia davanti alla camera ardente allestita in Certosa dove sono stati composte le bare di Stefania Nistor e i suoi tre bambini, Giorgia Alejandra, Mattia Stefano e Giulia Maria. La mamma aveva 32 anni, la bimba 6 e i gemellini appena 2. La cerimonia funebre inizia alle 11 nella chiesa ortodossa San Luca Evangelista di via Olmetola 7: sul sagrato saranno poste delle casse audio per permettere a tutti coloro che non riusciranno a entrare di ascoltare la funzione. La mamma e suoi tre bambini sono morti venerdì scorso nell’incendio provocato da una stufetta di via Bertocchi, in zona Battindarno.

