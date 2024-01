Garisenda ’circondata’. Ecco i container

Container intorno alla Garisenda. Da lunedì, e per tutta la settimana, avverrà infatti il posizionamento dei container attorno alla

torre sul lato di Palazzo dei Drappieri. In alcune fasi delle lavorazioni, per periodi di circa 10-15 minuti, ci sarà il divieto di passaggio pedonale nel tratto interessato (davanti alla libreria Feltrinelli). I pedoni verranno deviati in Galleria Aquaderni. Sul posto ci saranno movieri e polizia locale per fornire indicazioni.

Vanno avanti così i complessi lavori di messa in sicurezza della torre e Cci sono già una quindicina di milioni per il suo restauro. Infatti oOltre ai cinque milioni assegnati dal Governo e gli altrettanti messi a disposizione dalla Regione, buoni segnali stanno arrivando anche dai privati. La raccolta fondi lanciata dall’amministrazione comunale ha portato finora ad un milione di euro già in cassa in donazioni dirette più altre promesse “sicure” per oltre tre milioni, attesi nei prossimi mesi. "Sono anche più di quelli che speravamo in un tempo così breve – spiega l’assessora Anna Lisa Boni, delegata del sindaco per il progetto

Garisenda –. Ma è chiaro che la

torre ha una sorella, l’Asinelli, che per ora è messa bene ma a sua volta ha i suoi anni. Quindi tutto ciò che arriverà per le torri, tutti gli aiuti che giungeranno, sarà il benvenuto".