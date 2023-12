Gino Cecchettin e Vincenzo Gualzetti, un lungo abbraccio ai funerali di Giulia

Bologna, 5 dicembre 2023 – Lo aveva annunciato e lo ha fatto. Il papà di Chiara Gualzetti aveva manifestato l’intenzione di volere essere presente ai funerali di Giulia Cecchettin a Padova. Molto commovente l’abbraccio tra Vincenzo Gualzetti e Gino Cecchettin.

Da sinistra: Giulia Cecchettin e Chiara Gualzetti, accomunate da un atroce destino

Un tragico destino accomuna i due genitori: entrambi hanno avuto una figlia ammazzata. Chiara è stata uccisa a soli 15 anni dal ragazzino che le piaceva nel parco dietro a casa, all’Abbazia di Monteveglio il 27 giugno del 2021. Gualzetti, al momento dello scambio della pace, si è avvicinato al papà di Giulia e lo ha stretto in un lungo abbraccio.

8 foto L’ultimo addio alla 22enne di Vigonovo alla basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle a Padova. Attese migliaia di persone per ricordare la ragazza uccisa a coltellate dall’ex fidanzato, Filippo Turetta

“Capisco il suo dolore – aveva detto papà Gualzetti – e lo rivivo sulla mia pelle, perché è tanto simile al mio, e mi piacerebbe creare un legame con lui e invitarlo ad aderire a una battaglia comune". La battaglia è quella relativa alla certezza della pena, ovvero che chi è stato condannato in via definitiva per omicidio pluriaggravato, è la proposta, trascorra in carcere tutti gli anni che gli sono stati comminati senza sconti. E con questo scopo Gualzetti ha appena lanciato la piattaforma web www.certezzadellapena.it, con l’obiettivo di raccogliere più adesioni possibili da parte di chi ha subito lo stesso atroce lutto.