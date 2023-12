Funerali di Giulia Cecchettin, l’ultimo saluto a Padova con oltre 10mila persone: la diretta

Padova, 5 dicembre 2023 – Sono attese oltre 10mila persone ai funerali di Giulia Cecchettin a Padova, una funzione che viene celebrata alle 11 nella basilica di Santa Giustina in Prato della Valle, una delle chiese più grandi del mondo scelta dalla famiglia in accordo con le autorità e la curia anche per dare “un grande messaggio di partecipazione”, aveva detto il papà di Giulia, Gino Cecchettin.

La gigantografia di Giulia spostata da Vigonovo alla basilica di Santa Giustina per i funerali

Nella basilica possono prendere posto fino a 1.150 persone mentre all’esterno la grande piazza è stata divisa in due settori e sono stati installati due maxischermi per permettere di seguire la funzione alle migliaia di persone attese. Tra gli elementi simbolici, ieri è stata spostata dal municipio di Vigonovo a Santa Giustina la gigantografia di Giulia con la scritta “ti vogliamo bene”.

La cerimonia presieduta dal vescovo di Padova Claudio Cipolla verrà trasmessa in diretta tv e online e tra chi potrà seguirla dal carcere di Verona potrebbe esserci l'ex fidanzato reo confesso dell'omicidio Filippo Turetta che non ha restrizioni nel vedere la televisione.

