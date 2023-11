Chi sono Giulia e Filippo, gli ex fidanzatini scomparsi. Il giallo dell’auto in fuga verso il Friuli

Venezia, 12 novembre 2023 – È stata avvistata al confine tra il Veneto e il Friuli la Fiat Grande Punto di Filippo Turetta, il 22enne scomparso da sabato insieme all’ex fidanzata Giulia Cecchettin. La targa dell’auto è stata registrata dalle telecamere installate ai varchi dei Comuni della zona, dove i carabinieri hanno intensificato le ricerche. Droni e cani molecolari stanno perlustrando anche il Friuli Venezia Giulia, dove potrebbero trovarsi i due ragazzi.

Con il passare delle ore, quella che all’inizio poteva sembrare una fuga, sembra assumere contorni più inquietanti. Dalla lite nel parcheggio vicino a casa e le urla della ragazza sentite dal vicino, alla laurea (quasi) mancata: la famiglia Cecchettin teme che sia successo qualcosa di grave alla figlia. Ecco chi sono Giulia e Filippo e perché si teme il peggio.

È fissata per giovedì 16 novembre la sessione di laurea all’Università di Padova – il Bo’, come la chiamano i veneti – dove la 22enne ha studiato Ingegneria Biomedica. E proprio stamattina, lunedì 13 novembre, Giulia avrebbe dovuto sentire la sua relatrice per concordare gli ultimi dettagli della tesi.

Per questo la famiglia di Giulia Cecchettin non crede all’ipotesi di una fuga volontaria dei due ex fidanzatini. “Gli esami sono tutti in regola: non è stato un percorso facile, ma non ha mai mollato”, ha raccontato lo zio Andrea Camerotto.

Giulia ama viaggiare, il suo profilo social è costellato di foto in giro per l’Italia. La famiglia Cecchettin abita a Vigonovo, nel Veneziano, ma gravita nella zona di Padova, soprattutto a Saonara dove abitano i parenti più stretti, tra cui lo zio materno.

La casa della famiglia di Giulia Cecchetti, a Vigonovo (Venezia)

L’anno scorso la vita di Giulia è cambiata, il suo cuore è stato spezzato dalla morte della mamma, Monica Camerotto, morta di malattia a soli 51 anni nell’ottobre del 2022. È passato un anno, ma il dolore è ancora forte e anche gli studi ne hanno risentito. Anche per questo la laurea prevista fra pochi giorni è vista dalla famiglia come un traguardo importante: una conquista e un riscatto da lutto.

Giulia ha altri due fratelli, uno più grande e l’altro più piccolo di lei. È sempre stata una studentessa con un percorso lineare. Prima il diploma al prestigioso liceo classico Tito Livio di Padova, poi l’ingresso alla triennale di Ingegneria al Bo’.

Appassionato di trekking ed escursioni naturalistiche, il 22enne Filippo Turetta vive con la famiglia a Torreglia, in provincia di Padova. I Turetta hanno abitato per anni in via Barbieri, poi si sono trasferiti nel centro del borgo collinare, in via Mirabello, nell’appartamento del nonno. Un percorso di studi senza intoppi quello di Filippo, con pochissimi esami in ritardo rispetto al piano di studi, ma come succede a moltissimi universitari.

Dei due ragazzi si sono perse le tracce sabato sera. La ricostruzione dell'incontro, in un locale di un centro commerciale di Marghera, si è avvalsa delle immagini della videosorveglianza. Giulia aveva inviato un ultimo messaggio alla sorella, verso le 22.40, poi più nulla. Telefono staccato.

Filippo e Giulia si sono conosciuti in università, entrambi sono iscritti alla facoltà di Ingegneria Biomedica di Padova. Dopo una prima frequentazione, è iniziata la storia d’amore tra i due ragazzi. È durata poco più di un anno, poi qualcosa è andato storto: in agosto la relazione si è interrotta.

“Lui non aveva accettato la fine del rapporto”, racconta il papà della ragazza, Gino Cecchettin. “Si vedevano come amici circa una volta al mese, ma nell’ultima settimana si sono visti due volte: non so perché”, ha raccontato lo zio materno. Sembra che Giulia avesse perfino dato una mano a Filippo nel preparare alcuni esami.

Un vicino di casa ha sentito Giulia urlare: era nel parcheggio dietro alla scuola del paese insieme all’ex fidanzato. Lui è passato a prenderla a casa alle 18 ed era tranquillo, almeno così dicono i genitori del ragazzo. “Si sono recati alla ‘Nave de Vero’ a Mestre (un centro commerciale, ndr): lì hanno cenato, sono stati avvistati. Un ritorno in località Vigonovo c’è stato, sono arrivati al parcheggio di fronte all’asilo e lì sono stati avvistati intorno alle 23.15. C’è stato un litigio tra i due: un vicino di casa, mentre fumava, ha sentito le grida di Giulia, che è stata trattenuta in macchina da Filippo. Poi si è dileguato verso la strada che porta al cimitero e che può portare verso Padova oppure verso il centro di Vigonovo”. È il racconto dello zio materno Andrea Camerotto.