Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, gli ex fidanzati di 22 anni scomparsi: scatta il piano delle ricerche. Si parte da Fossò dove i cellulari hanno dato l’ultimo segnale

Vigonovo (Venezia), 13 novembre 2023 – Cresce la preoccupazione per la scomparsa di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, due giovani di 22 anni, studenti di Ingegneria all’Università di Padova e ex fidanzati, di cui non si ha più alcuna notizia da sabato scorso. Entrambi i telefoni cellulari sono spenti e irreperibili dalla tarda sera dell’11 novembre, giorno in cui i due sono usciti assieme, e ieri i genitori dei due ragazzi hanno sporto denuncia della loro scomparsa mentre familiari e amici hanno pubblicato online, su diverse piattaforme social, messaggi, foto e appelli per avere loro notizie. Il padre di Giulia ha presentato denuncia della scomparsa della figlia ai carabinieri di Vigonovo mentre i genitori del ragazzo si sono rivolti ai carabinieri di Teolo (Padova) per vicinanza alla residenza del figlio. Ieri sera la Prefettura di Venezia ha avviato il piano delle ricerche previsto in questi casi.

L'appello diffuso su Instagram per rintracciare Giulia

Cosa è accaduto

L’ultima volta che i due giovani ex fidanzati sono stati visti è la sera di sabato 11 novembre. La relazione sentimentale tra i due, raccontano i familiari di Giulia, era terminata lo scorso agosto, Filippo sembra che non l’avesse accettato, ma i due avevano comunque mantenuto un rapporto di amicizia e si tenevano in contatto. Come accaduto sabato, quando Filippo, originario di Torreglia (Padova), è andato a prendere con la sua auto, una Fiat Punto nera, Giulia a casa sua a Vigonovo intorno alle 18 per passare la serata assieme. Sono stati visti l’ultima volta intorno alle 20 al McDonald's in un centro commerciale di Marghera. Giulia ha poi mandato un messaggio alla sorella alle 22.43, mentre l'ultimo messaggio di Filippo è delle 19.30 circa e avvisava la madre che non sarebbe tornato a cena. Dopo di chi non c’è più alcuna traccia dei due.

Le ricerche

Secondo i primi riscontri delle indagini il cellulare di Filippo Turetta è stato agganciato a una celle telefonica verso le 23 a Fossò, un Comune a metà strada circa tra Venezia e Padova. Successive telefonate ai cellulari dei due giovani non hanno più avuto riposta. Nella giornata di domenica sono stati diffusi gli appelli social per ritrovarli e avere informazioni. Giulia sabato indossava una gonna marrone e un maglione azzurro, mentre Filippo indossava Adidas bianche, jeans chiari con elastico alla caviglia, felpa e giubbotto impermeabile nero. L’auto su cui sono usciti è una Fiat Punto di colore nero. La sera di domenica è stato avviato il piano di ricerca coordinato dalla Prefettura di Venezia che coinvolge le forze di polizia, i vigili del fuoco e le protezioni civili dei vari comuni interessati, a partire da Fossò, il luogo dell’ultimo segnale del telefono di Filippo. Le ricerche dei carabinieri sono estese a tutto il Nord-Est, si stanno cercando di ricostruire esattamente gli spostamenti dei due 22enni anche attraverso le immagini della videosorveglianza.