Venezia, macchie di sangue sull’asfalto: forse una svolta nel giallo degli ex fidanzati scomparsi. Ricerche estese in Friuli I carabinieri stanno perlustrando la foresta friulana del Casiglio: Filippo Turetta è appassionato di montagna, potrebbe essersi nascosto lì. Tracce ematiche scoperte a Fossò: dove è stato tracciato per l’ultima volta il cellulare del ragazzo