Incendio alla Festa dell’Unità di Crespellano (Bologna): aria irrespirabile e colonna di fumo nero in cielo

Crespellano (Bologna), 16 giugno 2023 – Aria irrespirabile, danni ingenti all'attrezzatura, al verde pubblico e anche alle abitazioni vicine ieri sera nel centro di Crespellano, per un incendio quasi certamente doloso che ha mandato in fumo 400 sedie in plastica e strutture prefabbricate della Festa dell'Unità allestita nel parco di via Michele Ferro.

Un rogo che si è sviluppato intorno alle 21 e che non si è esteso alle abitazioni e alle attrezzature vicine solo grazie alle segnalazioni dei residenti e l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Bazzano.

Fino a poco prima, nelle vicinanze del luogo della festa, iniziata da una settimana e che si svolge solo dal venerdì alla domenica, alcuni testimoni hanno notato la presenza di alcuni ragazzini, verosimilmente minorenni, sui quali si concentrano le indagini dei carabinieri della vicina stazione intervenuti sul posto nell'immediatezza dei fatti.