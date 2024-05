Incidente a Bologna, scontro auto moto: centauro gravissimo

Bologna, 31 maggio 2024 – Sono gravissime le condizioni di un cinquantaduenne, rimasto coinvolto, ieri sera, in un incidente lungo via Marco Emilio Lepido, a Bologna.

L’uomo, in sella a una moto, per motivi al vaglio della polizia locale, intervenuta per i rilievi, si è scontrato con un’auto, all’altezza dell’incrocio con via Savonarola.

Erano circa le 21 e l’auto, che percorreva via Marco Emilio Lepido con direzione centro, all'altezza di via Savonarola ha svoltato a sinistra in quest'ultima via, andando a scontrarsi con la moto che stava percorrendo via Marco Emilio Lepido con direzione periferia.

Il centauro è stato sbalzato dalla sella ed è finito con violenza sull’asfalto.

È stato subito soccorso dai sanitari del 118, che l’hanno trasportato all’ospedale Maggiore in codice di massima gravità. Il cinquantaduenne è adesso ricoverato in Rianimazione.

Gli altri incidenti

Non è l’unico schianto, questo, in questi giorni nel Bolognese. Ieri sera, sul raccordo autostradale di Sasso Marconi, è morto un infermiere del Policlinico di Modena di 59 anni, Davide Moccia. Nello scontro tra due auto è rimasto ferito anche il figlio di 8 anni, grave in Rianimazione, e altre due persone sono state ricoverate in ospedale.

L’altra sera, invece, aveva perso la vita il titolare della pizzeria Le Panche di Ca’ de Fabbri, Pietro Intiglietta, finito fuori strada con la sua moto tra Minerbio e Budrio.