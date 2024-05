Incidente Bologna, con la moto contro un palo: muore noto ristoratore

Bologna, 30 maggio 2024 – Tragedia nella tarda serata di ieri, poco prima della mezzanotte, a Minerbio, in via Savena Superiore, all’incrocio con via Argini quasi al confine con il territorio di Budrio, in località Armarolo. Un motociclista 52enne, Pietro Intiglietta, originario di Brindisi e residente a Minerbio, ha perso la vita a causa di una fuoriuscita autonoma dalla carreggiata stradale. L’uomo era titolare con i fratelli della pizzeria Le Panche di Ca’ de Fabbri, molto noto e amato in paese.

Incidente mortale in provincia di Bologna: è avvenuto attorno alla mezzanotte tra Minerbio e Budrio, in località Armarolo

L’uomo era a bordo della sua due ruote Yamaha quando, per cause ancora da accertarsi ma che escludono il coinvolgimento di terzi, ha perso il controllo del mezzo e si è andato a schiantare fuori strada contro un palo.

Sul posto sono prontamente sopraggiunti i carabinieri e i sanitari del 118 con ambulanza automedica ed elisoccorso. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. Intiglietta è deceduto.