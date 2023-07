Incidente domestico a Bologna, cade dalla scala e muore dopo un volo di 7 metri

Bologna, 31 luglio 2023 – Un incidente domestico che si è rivelato ancora una volta fatale. E’ successo ieri, domenica 30 luglio, a Bologna quando una donna è morta durante la mattina a seguito di un incidente all’interno delle mura di casa.

Si era arrampicata sulla scala in terrazzo, per pulire. Ma la donna, una signora di 80 anni, ha perso l’equilibrio ed è precipitata di sotto. L’incidente domestico, che è costato la vita alla pensionata, è avvenuto ieri mattina in zona Zanardi.

Erano le 7,30 quando i vicini hanno dato l’allarme a 118 e carabinieri. All’arrivo dei sanitari, purtroppo, per la signora non c’era già più nulla da fare. I militari dell’Arma hanno accertato trattarsi di un tragico incidente: la vittima è caduta da un’altezza di circa 7 metri, al momento dell’incidente era sola in casa.

Incidenti domestici in Italia

Secondo le indagini Istat, ogni anno in Italia si verificano più di 3 milioni di casi di incidente domestico. Circa 1 milione e 800mila dei soggetti coinvolti richiedono assistenza di pronto soccorso, circa 135mila vengono ricoverati mentre sono 5.500 le persone che perdono la vita tra le mura di casa. Tra le cause più frequenti di incidenti domestici, ci sono proprio le cadute che riguardano la metà degli infortuni.