Incidente mortale a Valsamoggia, una vittima e traffico in tilt

Valsamoggia (Bologna), 5 dicembre 2023 – Traffico momentaneamente bloccato, in entrambe le direzioni, sulla strada statale 569 "Di Vignola", a causa di un incidente al km 28,400 all'altezza di Valsamoggia ( Bologna).

Nello schianto, che ha coinvolto due veicoli e un furgone, si registra una vittima.

Incidente mortale a Valsamoggia (Foto di repertorio)

Si effettua by pass dell'incidente tramite rampe dello svincolo 13. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Notizia in aggiornamento