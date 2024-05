Incidente in via San Felice a Bologna, autobus urta impalcatura: strada chiusa

Bologna, 21 maggio 2024 – Un autobus ha urtato l'impalcatura di un cantiere edile nel pomeriggio in via San Felice, in pieno centro a Bologna. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi e la messa in sicurezza del cantiere.

L'incidente ha coinvolto un mezzo della linea 19 di Tper: da una prima ricostruzione, sembra che l'autista abbia accostato per permettere il passaggio di un'ambulanza e nella manovra ha urtato l'impalcatura. Sul posto polizia locale e vigili del fuoco. Non risultano feriti a bordo del bus.