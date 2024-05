Inquinamento, a Bologna calano le Pm10: ecco di quanto

Bologna, 22 maggio 2024 – Cala la concentrazione di Pm10 sotto le Due Torri: Bologna infatti ha registrato un -16%. Dai dati raccolti dai ricercatori di Kyoto Club e del Cnr sull’inquinamento nelle città italiane si evince come non sia cresciuto il livello di smog tranne in pochi casi, e comunque, anche in questi, con moderazione.

È questo l’esito della prima realizzazione a cui sono arrivati i ricercatori che hanno presentato il rapporto 'MobilitAria’. Nessuna, lo scorso anno, ha assistito ad una crescita dei valori di biossido di azoto (N02). Si è invece registrato un decremento delle concentrazioni del particolato Pm10 a Roma (-4%), Torino (-12%), Milano (-20%), Genova (-5%), Bari (-4%), Bologna (-16%), Cagliari (-4%) e Napoli (-4%).

Modesta risalita, invece, per i valori a Messina (+10%), Palermo (+4%) e Firenze (+4%)