La Resistenza raccontata ai bimbi. Spettacolo teatrale al circolo Arci

La Resistenza raccontata ai bambini. Domani alle 11 al Circolo Arci San Lazzaro, in via Bellaria 7, in scena ‘I bambini di tutte le età si vergognano della guerra’. Un recital teatrale leggero contro la guerra che ha lo scopo di raccontare la guerra con occhi genuini e innocenti, attraverso racconti originali di animali coinvolti nell’ultimo conflitto che ha vissuto la città di Bologna. Narreranno le loro storie due topini partigiani, il cane di Irma Bandiera e altri protagonisti. I testi sono di Angelo Amaduzzi e Paola Italia. Con gli attori Angelo Amaduzzi, Barbara Baldini. Valentina Cavallini è la musicista. Alle 17, poi, in piazza Bracci, il concerto della banda "Città di San Lazzaro" diretto dal Maestro Fabrizio Stella, in occasione delle celebrazioni per il 79° anniversario della Liberazione e del 76° anniversario della Carta costituzionale.