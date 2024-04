Mengoli e Laura Bassi, si potenzia la sosta. Da oggi chiude l’incrocio Lame-Riva Reno

Al via da oggi i primi lavori di segnaletica orizzontale e verticale per potenziare la sosta nella zona Mengoli-Laura Bassi, raccogliendo così alcune delle proposte dei residenti nella zona.

Al termine dell’intervento i posti in più riservati ai residenti saranno circa 200. Mentre saranno 45 i posti auto trasformati da sosta ordinaria a sosta a rapida rotazione (che dalle 18 alle 9 diventano gratis per tutti).

Nella giornata di domani si realizzerà la segnaletica orizzontale nelle seguenti vie: Gardini, Albini e Silvagni. Mentre giovedì verrà installata la segnaletica verticale. Venerdì verrà invece aggiornata la segnaletica verticale nelle vie Sarti, Giordani, Monari, Francioni, Busi e Mezzofanti. La settimana successiva si proseguirà nelle vie Mengoli, Vela e Vizzani.

Per quanto riguarda, invece, il cantierone del tram in via Riva Reno, da stamattina sarà chiuso l’incrocio tra via Riva Reno e via Lame. Per i prossimi tre mesi, di conseguenza, provenendo dal centro su via Lame sarà possibile svoltare sia a destra su via Riva Reno (in direzione via Marconi), sia a sinistra verso via Brugnoli. Per i non autorizzati alla Ztl, l’accesso al tratto di via Riva Reno compreso tra via delle Lame e via Marconi avverrà da quest’ultima e da largo Caduti del lavoro, con prosecuzione su via Azzo Gardino che cambia senso di marcia; raggiunta via Riva Reno, si potrà attraversare via delle Lame e proseguire su via Brugnoli, mentre i varchi Ztl rimarranno attivi.

Da oggi, inoltre, per i residenti diverranno fruibili i posti auto lungo la preferenziale (sospesa) di via Lame, tra le vie Calori e Riva Reno, ed entrano in vigore le modifiche ai percorsi e alle fermate delle linee di trasporto pubblico che servono l’area.