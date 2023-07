Lorenzo Finetti morto a 16 anni dopo l’incidente in moto a Bologna

Bologna, 3 luglio 2023 – Non ce l’ha fatta Lorenzo Finetti, il sedicenne rimasto coinvolto, ieri pomeriggio, in un gravissimo incidente in via Calamosco, a Bologna.

Il ragazzo era in sella alla sua moto quando per motivi al vaglio della polizia locale ha perso il controllo del mezzo, finendo prima contro uno spartitraffico e poi sull’asfalto.

Malgrado i soccorsi, per il sedicenne, trasportato d’urgenza al Maggiore, non c’è stato nulla da fare. E’ deceduto al pronto soccorso.

Lorenzo giocava a basket con la Salus Pallacanestro, che questa mattina ha ricordato il giovane con un post di cordoglio su Facebook, accompagnato da un nastro nero: “Salus Pallacanestro si stringe alla famiglia Finetti per la perdita del caro Lorenzo”.