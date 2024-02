Nude in piazza Maggiore, colpite dalle frece di Cupido: la protesta per il clima

Bologna, 14 febbraio 2024 - Oltre al flash mob danzante della Casa delle donne, in questo San Valentino 'di lotta' in piazza Maggiore è andata in scena anche la protesta di un gruppo di attiviste di Extinction Rebellion, che si sono spogliate - imitando le Femen di qualche anno fa - davanti alla fontana del Nettuno.

Un gesto simbolico, nel giorno di San Valentino, "per denunciare 'l'amore tossico' del governo nei confronti di terra e corpi", dunque per protestare contro le politiche climatiche del governo italiano.

Lo striscione recitava: “Ma quale amore su un pianeta tossico?”, mentre sui corpi delle ragazze era scritto: “Il nostro corpo, la nostra terra”.

La protesta di San Valentino delle attiviste di Extinction Rebellion, che si sono denudate in piazza Maggiore

Il flash mob con Cupido

Una persona vestita da Cupido scagliava simbolicamente delle frecce sui corpi delle ragazze. "Giorno dopo giorno, assistiamo a dichiarazioni e politiche climatiche in aperto contrasto con gli allarmi lanciati dalla comunità scientifica, nonostante gli effetti di questa crisi siano ormai sotto i nostri occhi", spiegano le attiviste.

Alluvione e consumo di suolo

E continuano le attiviste: "È passato quasi un anno dalle alluvioni che hanno colpito l'Emilia Romagna, che hanno causato alcuni morti e lo sfollamento di migliaia di persone, con una stima di danni di circa 9 miliardi di euro. Nel frattempo, il consumo di suolo continua a crescere senza tregua e il governo italiano ha annunciato di voler trasformare l'Italia in un hub del gas, un combustibile fossile che contribuisce in maniera determinante al riscaldamento del pianeta".