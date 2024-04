Nuovi limiti di velocità sui Colli a Bologna: da 90 a 50 chilometri orari con alcuni tratti a 30 all'ora. Ecco dove e da quando

Bologna, 3 aprile 2024 – Abbassamento della velocità sulle strade collinari a 50 km/h con alcuni tratti in cui il limite raggiungerà anche i 30 km/h, messa in sicurezza delle fermate dei bus, regolamentazione delle precedenze e potenziamento della segnaletica. Sono questi gli interventi del nuovo progetto del Comune che punta a migliorare la sicurezza stradale in collina. Le misure – che interesseranno l’area dei quartieri Porto-Saragozza, Santo Stefano e Savena – verranno introdotte a partire dai mesi di maggio e giugno e arrivano a seguito di numerose segnalazioni da parte dei residenti.

Nuovi limiti di velocità sui Colli: ecco dove e da quando. L'assessora Valentina Orioli

“Abbiamo raccolto nel tempo – così l’assessora alla Mobilità, Valentina Orioli – tutte queste informazioni che derivano anche da molte assemblee di quartiere con l’obiettivo di costruire un piano organico che si svilupperà per fasi. Ci saranno anche zone dove il limite di velocità sarà di 30 km/h perché non possiamo dimenticare che in collina c’è una grande presenza di ciclisti e pedoni in strada. A questo si aggiunge il fatto che sono presenti aree in cui le caratteristiche geometriche delle strade sono molto particolari”.

Attualmente il limite di velocità presente nell’area extraurbana interessata dal progetto è di 90 km/h. "In questo periodo – le parole della presidente del quartiere Santo Stefano, Rosa Maria Amorevole – ci sarà modo di confrontarci con i residenti che hanno una conoscenza specifica del territorio. Così facendo si può costruire un qualcosa che vada incontro ai bisogni di chi la collina la abita”.