La protesta dei trattori a Castel San Pietro Terme: in 150, fuori dal casello dell’A14, tra striscioni e slogan

Castel San Pietro Terme (Bologna), 5 febbraio 2024 – La protesta dei trattori con gli agricoltori in prima linea arriva anche a Castel San Pietro Terme. A partire dalle sette e mezzo di questa mattina, più di centocinquanta imprenditori del settore primario, il cui conto non è ancora terminato, si sono radunati vicino al casello autostradale per far sentire la propria voce.

Quello che prevale è un sentimento di abbandono e di spavento, nonché una richiesta di tutela per le proprie attività e per il consumatore stesso. La presenza dei trattori nella via San Carlo sta attirando l'attenzione di non pochi automobilisti, provocando l’aumento di traffico di coloro che sono in procinto di prendere l'autostrada e qualche intasamento.

Al momento non si parla di occupare l'A14, ma non si esclude che da qui a mezzogiorno le cose possano cambiare. "Non vogliamo creare del disagio, vogliamo solo essere ascoltati" è il pensiero prevalente.