Dove è la protesta dei trattori oggi: attenzione ai blocchi in autostrada

Bologna, 5 febbraio 2024 – I trattori sfilano tra bandiere tricolori e cartelli: paralizzano il traffico, escono dal loro habitat e invadono le strade asfaltate delle città. La protesta degli agricoltori, da Parigi e Roma, sta infiammando la politica. Al loro fianco anche Coldiretti, nel mirino ci sono le politiche Ue. Mentre il leader nazionale chiede ad Amadeus di accoglierli sul palco di Sanremo, tante piccole manifestazioni si danno appuntamento a ridosso dei caselli autostradali e quindi l’ipotesi di incursioni con blocco del traffico non è remota.

I trattori potrebbero bloccare anche l'autostrada

I cortei oggi

Oggi i grandi mezzi agricoli sono annunciati in varie zone d’Italia, comprese Bologna, Pesaro e Rovigo. Il grande appuntamento sarà poi a Roma, dove i trattori resteranno più giorni – fanno sapere gli organizzatori.

Castel San Pietro Terme

I mezzi pesanti arriveranno nella zona intorno al casello di Castel San Pietro dalla Bassa bolognese, ma anche dal Ferrarese e dalla Romagna. Il ritrovo è fissato nel parcheggio vicino al casello al casello sull’A14 – in una tratto peraltro sempre trafficatissimo dell’autostrada – e da lì sono annunciate “azioni dimostrative” sulla vicina via San Carlo e nell’entrata e uscita dal casello.

Rovigo

l concentramento dei trattori inizia alle 9 nella zona del Cen.Ser., all'esterno della città, poi il corteo entra fino al Corso del Popolo dove è previsto un presidio fino alle 11.45 circa per poi ripartire verso un Centro Commerciale periferico fino al termine della manifestazione, prevista per le 17.

Pesaro

I trattori in autostrada: attenzione ai blitz di protesta

E’ sempre l’A14 nel mirino dei dimostranti che si sono dati appuntamento all'esterno del casello autostradale di Pesaro: anche in questo caso, la manifestazione potrebbe durare più di un singolo giorno e la possibilità di blocchi di traffico è molto alta.

I partecipanti alla protesta hanno chiesto e ottenuto di organizzare un corteo con i mezzi agricoli seguendo la strada interquartieri di Pesaro nel tratto dalla rotatoria di Case Bruciate fino alla rotatoria che interseca la Montelabbatese, poi è previsto il ritorno al luogo del sit in.

Porto San Giorgio

Trattori attesi al casello dell'A14 anche a Porto San Giorgio, nel Fermano, dalle 8 alle 22, con la zona di Santa Maria a Mare come punto di ritrovo. Dovrebbero alternarsi in 4 tranche, due verso nord e due verso sud. Gli organizzatori hanno chiesto una proroga anche per martedì, ma solo come presidio.