Rider aggredito e picchiato: aveva appoggiato la bici nell’androne di un palazzo mentre portava le pizze

Bologna, 12 marzo 2024 - La vita dei rider (pedalare sotto la pioggia o il solleone da una parte all'altra della città e per pochi euro) è già dura di per sè. Ma quello che è successo ieri sera a un giovane che portava la pizza a domicilio in via Cipriani a Bologna ha davvero dell'incredibile: è stato aggredito e picchiato per la 'colpa' di aver appoggiato la sua bici nell'androne del palazzo. A raccontare l'episodio è lo stesso giovane, che dopo l'aggressione ha chiamato i carabinieri. Con i militari il rider - che comunque ha deciso di non presentare denuncia - ha ripercorso la brutta esperienza: dopo aver citofonato, ha pensato di portare la fida due ruote nell'androne del palazzo per non farsela rubare. L'avrebbe lasciata lì un paio di minuti, il tempo di portare la pizza al cliente e tornare in strada.

Ma il gesto non è piaciuto a uno dei condomini che, vista la bici, si è imbufalito a tal punto da scaraventarla fuori dal palazzo. Il giovane, ovviamente, ha protestato, con l'unico risultato di essere aggredito e picchiato. Non si è fatto troppo male: è rimasto ferito a un ginocchio e, all'arrivo dell'ambulanza, ha minimizzato e non si è fatto visitare dai sanitari del 118: ha inforcato di nuovo la sua bici e ha preferito tornare a lavorare. All’arrivo dei carabinieri il ragazzo, ferito a un ginocchio per fortuna non in modo grave, ha rifiutato i soccorsi dell’ambulanza e non si è fatto visitare per il referto, preferendo tornare immediatamente al lavoro. Senza la sua denuncia i carabinieri non possono procedere nei confronti dell’aggressore.