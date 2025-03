Rime e filastrocche per piccoli e grandi

Dopo ’Il signor conchiglia’, che ha vinto il premio Elsa Morante Ragazzi 2024, ritorna in libreria Gianluca Caporaso con ’Dove sei? Rime senza fissa dimora’ (ed Salani) che sarà presentato domani alla Bologna Children’s Book Fair. Un nuovo, emozionante, libro di poesie per riappropriarci dello spazio che ci circonda e donare nuova luce ai luoghi della nostra vita. Sono infatti cinquantadue componimenti poetici dedicati ad altrettante dimensioni dei luoghi, pensati per grandi e bambini. Come un ‘pollicino sognante’ Caporaso semina poesie che ci portano dalle case fino al cielo, facendoci passare per strade, piazze, chiese,

bar, supermercati.