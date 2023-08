Rubata la finestrella di via Piella a Bologna: sparito lo ‘scuro’ sulla piccola Venezia

Bologna, 29 agosto 2023 – La piccola Venezia ancora nel mirino dei vandali. E’ sparita e non si trova la finestrella di via Piella, una vera e propria calamita per turisti e protagonista di scatti da sogno.

Il piccolo scuro, qualche mese fa era già stato divelto e staccato da qualche ignoto, poi è stato gettato nel torrente sottostante.

Questa volta però la finestrella manca all’appello: non si trova. Diventata una vera e propria ‘celebrità’ sui social, ora c’è da aspettarsi una sostituzione in tempi rapidi.

Affacciandosi fra i palazzi, si può vedere scorrere uno dei pochi tratti d'acqua che tra i primi del Novecento e il dopoguerra non fu ricoperto di asfalto. Il canale delle Moline è la prosecuzione del canale di Reno.

Per buona parte del suo itinerario il canale delle Moline è rinchiuso tra le case, come si vede dalla Finestrella, e per questo in passato è rimasto a lungo nascosto alla vista. Di recente sono stati riaperti gli affacci sui ponti delle vie Oberdan e Malcontenti, che si affiancano alla suggestiva finestrella di via Piella.